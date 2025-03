Filastrocche per bambini, in che modo sviluppano la loro sensibilità? Seminario gratuito con Nicola Cinquetti

Filastrocche per bambini, in che modo sviluppano la loro sensibilità? Seminario gratuito...

Le filastrocche e le poesie sono strumenti preziosi per lo sviluppo linguistico e cognitivo dei bambini. Il seminario gratuito con Nicola Cinquetti offre ai docenti nuove strategie per integrarle nella didattica, rendendo l’apprendimento più coinvolgente e stimolante. VAI AL SEMINARIO GRATIS

Le filastrocche e le poesie rappresentano strumenti fondamentali nello sviluppo linguistico e cognitivo dei bambini. Attraverso ritmi e rime, facilitano l’apprendimento e stimolano la creatività. Per i docenti, integrare queste forme espressive nella didattica può arricchire l’esperienza educativa e favorire una maggiore partecipazione degli alunni.

Sviluppo del linguaggio e della memoria

L’uso di filastrocche e poesie in ambito scolastico contribuisce significativamente allo sviluppo delle abilità linguistiche nei bambini. La ripetizione di suoni e rime aiuta a potenziare la memoria e facilita l’acquisizione di nuovi vocaboli. Questo approccio ludico rende l’apprendimento più coinvolgente e meno strutturato, permettendo ai piccoli di assimilare concetti complessi in modo naturale.

Valore educativo e relazionale

Oltre agli aspetti linguistici, queste forme poetiche svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare le relazioni tra docente e alunno. La condivisione di poesie e filastrocche crea momenti di connessione emotiva, favorendo un ambiente di apprendimento positivo e inclusivo. Inoltre, attraverso la narrazione e la recitazione, i bambini imparano a esprimere le proprie emozioni e a comprendere quelle degli altri, sviluppando empatia e competenze sociali.

Il seminario gratis

Su questi argomenti il seminario gratis Suoni di sillabe e di rime. Incontro con Nicola Cinquetti, in programma l’11 marzo, a cura di Maria Rosa Rossitto, docente nella scuola secondaria di I grado che si occupa di letteratura per l’infanzia.

Il webinar fornisce strumenti pratici e metodologici per integrare efficacemente queste forme espressive nel percorso educativo, arricchendo le competenze professionali degli insegnanti e migliorando l’esperienza di apprendimento degli studenti.

Partecipare a questo corso rappresenta un‘occasione unica per i docenti desiderosi di innovare la propria pratica didattica e rispondere ai bisogni educativi dei propri alunni attraverso l’arte della parola.

Chi è Nicola Cinquetti? Insegna storia e filosofia in un liceo ed è un poeta e scrittore per ragazzi, ha all’attivo romanzi, storie e albi illustrati.

Come riporta il sito del Premio Strega, il suo primo libro (Eroi re regine e altre rime), una raccolta di poesie dedicate ai grandi personaggi della storia, è stato pubblicato nel 1997. La sua riscrittura per ragazzi dell’Odissea, illustrata da Desideria Guicciardini, ha vinto nel 2016 il Premio Biblioteche di Roma. Nel 2017 è stato finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi con Ultimo venne il verme, una raccolta di favole. Poi ha pubblicato nel 2019 Il giro del ’44, un romanzo per ragazzi ambientato durante la seconda guerra mondiale. Ha vinto il premio Andersen 2020 come migliore autore.

