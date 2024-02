Filiera tecnica e professionale, sviluppo dei processi di internazionalizzazione: pubblicate le Linee guide

Il Ministero ha trasmesso le Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale.

L’obiettivo del documento è fornire “misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione in coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Le Linee guida contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo della Riforma 1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali” contenuto nella Missione 4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Contenuti delle Linee guida

Il documento è articolato nei seguenti argomenti:

Politiche europee per l’internazionalizzazione L’internazionalizzazione nell’istruzione tecnica e nell’istruzione professionale Come realizzare l’internazionalizzazione a livello di scuola Progettazione del curricolo: attività interdisciplinari e interculturali, educazione alla cittadinanza europea e globale Insegnamento delle lingue e delle microlingue, potenziamento dell’insegnamento delle lingue La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) Progetti europei, scambi e mobilità di docenti e studenti Apprendistato e “Alleanza Europea per l’Apprendistato” Il nuovo portale EUROPASS Le certificazioni linguistiche.

Come realizzare l’internazionalizzazione a livello di scuola

A fronte della possibilità di avvalersi di diverse modalità per realizzare l’internazionalizzazione, ogni scuola decide il proprio percorso e i propri tempi. In ogni caso, oltre alla nomina di un referente per l’internazionalizzazione, è necessario adottare un approccio che coinvolga tutta la scuola: il personale docente, gli studenti, i genitori, i soggetti esterni e i vari portatori di interesse, che con uno sforzo collettivo si adoperano per la realizzazione dell’obiettivo in tutte le sue fasi. Tale approccio consentirà al più alto numero di studenti di accedere alle misure di internazionalizzazione e quindi di sviluppare le competenze fondamentali per affrontare e vivere consapevolmente le sfide di una società multiculturale e lavorare in un mercato del lavoro internazionale.