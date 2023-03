Firenze premia la preside Usa che ha mostrato il David agli alunni

Fu licenziata dalla Classical School di Tallahassee in Usa perché mostrò le foto del David di Michelangelo agli alunni. Su protesta di alcuni genitori che ritennero quelle immagini inadatte ai loro figli, i proprietari della scuola americano mandarono a casa la preside. In modo particolare due genitori hanno lamentato di non essere stati avvisati in anticipo dei contenuti “controversi” della lezione, un’altra madre ha accusato la scuola addirittura di “pornografia”, dicendosi “sconvolta” che suo figlio “abbia dovuto vedere quelle immagini”.

Ebbene, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, saputa la notizia, che fra l’altro ha fatto il giro del mondo, ha annunciato nel corso di un video collegamento da New York che consegnerà un riconoscimento per la dirigente: “Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo”

Nardella ha anche preannunciato che vorrebbe invitare a Firenze la preside licenziata per portarla ad ammirare di persona la statua del David custodita nella Galleria dell’Accademia.

Poi su Facebook ha scritto: “Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. Inviterò personalmente l’insegnante a Firenze per darle un riconoscimento a nome della città. L’arte è civiltà e chi la insegna merita rispetto”.