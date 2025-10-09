Firma accordo di pace, Valditara: “Il Governo italiano ha agito in silenzio con costanza, ciò ha pagato”

Oggi, 9 ottobre, è prevista la firma di un accordo di pace relativo alla guerra tra Israele e Hamas. La firma, come scrive Il Corriere della Sera, era attesa alle 11 (ora italiana). L’accordo deve essere approvato formalmente dal governo israeliano, che dovrebbe riunirsi alle 17. Solo a quel punto entrerà in vigore il cessate il fuoco nella Striscia. La liberazione degli ostaggi dovrebbe poi avvenire entro 72 ore.

A commentare la notizia è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ai microfoni di RaiNews24: “Momento straordinario, passaggio cruciale per tutto il mondo. Speriamo che questo accordo possa portare la comprensione, il dialogo e più serenità in un’area così martoriata. Credo che l’aver saputo agire in silenzio con costanza, con perseveranza anche da parte del Governo Italiano, che ha sempre appoggiato la politica di Trump di una conciliazione, di una pace vera, ha pagato”.