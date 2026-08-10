Firmato il CCNI MOF 2025/2026, tra qualche giorno saranno accreditate le risorse nei POS delle scuole

Si è svolta oggi, in tarda mattinata e in videoconferenza, la riunione per la firma definitiva del CCNI per le risorse del MOF 2025/2026 da accreditare nei POS delle scuole per pagare i compensi accessori del personale docente e ata delle scuole.

Dettagli della riunione

La riunione si è svolta alla presenza del Direttore Generale dott.ssa Baribieri e del Funzionario del MIM dott.ssa Busceti per l’Amministrazione e la presenza delle sigle sindacali rappresentative. Sono stati apportati alcuni correttivi al testo definitivo del CCNI del MOF 2025/2026 relativi ad alcuni rilievi avanzati dal MEF con una esplicita nota del 7 agosto 2026.

La certificazione della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) del 7 agosto 2026 ha sbloccato la compatibilità economico-finanziaria, consentendo la sottoscrizione definitiva del CCNI FMOF 2025/2026 avvenuta proprio poche ore fa (lunedì 10 agosto 2026). Il via libera del Ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivato condizionato al recepimento di specifiche modifiche strutturali nel testo contrattuale. L’organo di controllo ha preteso di allegare una mappatura precisa delle 7.565 istituzioni scolastiche destinatarie del riparto finanziario, ha inoltre specificato il ricalcolo dell’indennità della funzione DSGA.

La Gilda Insegnanti non ha firmato

Il sindacato guidato da Vito Carlo Castellana non ha firmato il testo definitivo del CCNI del MOF principalmente perché la Gilda degli Insegnanti ritiene che i fondi del Miglioramento dell’Offerta formativa debbano rientrare negli stipendi dei docenti e del personale ata. Inoltre la Gilda ha rivendicato che non è stata accolta l’equa ripartizione in relazione alla reale consistenza numerica dei docenti e del personale Ata. Mentre hanno firmato il testo definitivo la Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals e Anief.

Fondi accessori sui POS delle scuole

Tra qualche giorno, si spera entro la settimana, le scuole avranno la disponibilità delle risorse economiche per pagare i compensi accessori. I docenti hanno già maturato da qualche mese il diritto ad accedere al compenso accessorio, l’informativa successiva sulla contrattzione di Istituto è stata già fatta in tutte le scuole e quindi si attende solamente il caricamento del POS (Punto Ordinante di Spesa) delle scuole per consentire il pagamento per le attività extracurricolari di docenti e personale ata. Adesso è presumibile che il personale scolastico possa avere i propri compensi accessori entro il mese di agosto.