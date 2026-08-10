Insegnanti di religione cattolica, via libera a 2.628 assunzioni nel 2026/2027 – DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il piano di immissioni in ruolo per gli insegnanti di religione cattolica in vista dell’anno scolastico 2026/2027. Con la firma del decreto da parte del Ministro Giuseppe Valditara, è stata autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di 2.628 docenti, un passo significativo per la stabilizzazione del personale precario del settore.

I numeri del contingente

Il contingente complessivo di 2.628 posti, autorizzato dopo il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze giunto il 20 luglio 2026, è suddiviso tra i diversi ordini di scuola. Nello specifico, le assunzioni riguarderanno:

991 posti per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 1.637 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La ripartizione tra procedure ordinarie e straordinarie

Le assunzioni avverranno attingendo dalle graduatorie dei concorsi banditi negli anni precedenti, seguendo una precisa ripartizione stabilita dalla legge. Il 70% dei posti disponibili sarà assegnato tramite lo scorrimento delle graduatorie della procedura straordinaria, riservata ai docenti con anni di servizio alle spalle. Il restante 30% dei posti sarà invece coperto dai vincitori del concorso ordinario.

Il decreto prevede inoltre che, prima di procedere con le nuove nomine, gli Uffici Scolastici Regionali effettuino le necessarie compensazioni a favore dei vincitori dei concorsi ordinari, qualora non siano state completate negli anni precedenti.

Il ruolo delle Diocesi e l’idoneità

Un passaggio fondamentale per l’immissione in ruolo resta il possesso dell’idoneità all’insegnamento, che deve essere verificata dall’Ordinario diocesano competente per territorio. I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali invieranno alle diocesi l’elenco dei candidati in posizione utile in graduatoria per ottenere il necessario nulla osta. Solo dopo l’intesa tra l’autorità scolastica e quella diocesana si potrà procedere alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

Sedi e periodo di prova

Ai nuovi assunti sarà assegnata inizialmente una sede provvisoria. L’immissione in ruolo definitiva sarà infatti subordinata al superamento con esito positivo del percorso di formazione e prova. La pubblicazione degli esiti delle individuazioni avverrà sugli albi online degli Uffici Scolastici Regionali.

DECRETO E ALLEGATI