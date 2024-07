First: “Occorrono docenti di sostegno specializzati e formati”

La First (Federazione italiana Rete Sostegno e Tutela) esprime “forte preoccupazione” sulla stato di cose relativo ai docenti di sostegno e alle decisioni prese dal Ministero che poco si adopera per specializzare prof idonei a insegnare nelle classi con alunni con difficoltà.

Scrive la First: “I dati del ministero sono ‘drammatici’, si attesta, nero su bianco, che ad oggi ben 85 mila docenti che coprono cattedre sul sostegno non sono specializzati, di conseguenza ben 136 mila alunni, su 338 mila complessivi, risultano privi di docenti specializzati. Si tratta di numeri imponenti che denotano una criticità strutturale che comprova l’urgente necessità di soluzioni che non possono che essere durature, che importano una radicale inversione di rotta. Occorrono soluzioni effettivamente adeguate ai bisogni degli alunni con disabilità, la soluzione definitiva non può essere il rimedio di una formazione di appena 30 ore di CFU, tutta, peraltro, da iniziare, da verificare nei contenuti e nelle tempistiche, sicché si può ben dire che il prossino anno scolastico la situazione di circa 136 mila alunni non muterà per nulla”.

E conclude: “Questa Federazione ribadisce che la scuola dell’inclusione sia posta al centro di ogni questione politica, ricordando che la scuola Italiana o è inclusiva, oppure semplicemente non è. Per la detta ragione chiediamo e ribadiamo con assoluta urgenza l’istituzione di un tavolo tecnico di lavoro che miri a formulare proposte e soluzioni per una programmazione strutturale che abbia per oggetto le dinamiche del sostegno, che atteso i dati appaiono fuori controllo ormai da diversi anni. Al contempo chiediamo che sia ricostituito con assoluta urgenza l’Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica”.