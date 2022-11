Fondi europei, proposte per candidarsi come scuola di riferimento per la formazione: scadenza ore 12 del 7 novembre

Fondi europei, proposte per candidarsi come scuola di riferimento per la formazione:...

Nell’ambito di Futura – la scuola per l’Italia di domani, Il MI ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di una o più istituzioni scolastiche di riferimento per la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione e aggiornamento di livello nazionale e internazionale.

L’avviso è rivolto alle scuole del secondo ciclo di istruzione che vogliano candidarsi quale scuola di riferimento nazionale per progettare e realizzare attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento, anche nell’ambito di iniziative comunitarie e internazionali a carattere transnazionale, in favore del personale, con il presente avviso pubblico si intende individuare, a seguito dell’acquisizione di manifestazioni di interesse, una o più istituzioni scolastiche di riferimento per la progettazione e il coordinamento di un programma di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale in relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della nuova programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali per l’istruzione.

A disposizione, un finanziamento complessivo pari ad euro 260.000.

Le candidature dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2022, all’indirizzo PEC:

[email protected], con una proposta gestionale contenente:

a) la descrizione delle attività formative e di aggiornamento che si intendono svolgere nei settori tematici indicati nell’avviso;

b) la descrizione del modello organizzativo proposto per la gestione delle attività formative e per la loro diffusione;

c) la descrizione dettagliata delle esperienze già maturate nella progettazione e gestione di attività formative a carattere nazionale e internazionale;

d) il piano finanziario previsionale dei costi generali per lo svolgimento di dette attività, il cui totale non può essere superiore all’importo di cui sopra.