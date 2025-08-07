Fondi Mof scuola, ANCoDiS: “Le risorse ancora non ci sono, migliaia di lavoratori si devono accontentare di un ‘pagherò!'”

In questi giorni abbiamo già scritto su queste pagine del ritardo che si sta verificando nell’erogazione alle scuole dei fondi MOF (si parla di oltre 847 milioni di euro), necessari per erogare i compensi accessori al personale scolastico.

Uil Scuola e Anquap hanno manifestato il proprio dissenso scrivendo al Ministero e chiedendo una soluzione urgente. Il 1° agosto 2025 è stato siglato il CCNI relativo alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) dell’anno scolastico 2024-25 sarà sottoscritto in via definitiva.

ANCoDiS non ci sta

Ancora però delle risorse nessuna traccia. A dirlo ANCoDiS, Associazione Nazionale Collaboratori Dirigenti Scolastici: “Nonostante la sottoscrizione del CCNI ancora ad oggi le risorse del MOF non sono caricate nei pos delle scuole. Per i pagamenti si rischia di superare il mese di settembre. Ancora oggi decine di migliaia di lavoratori si devono accontentare di un ‘pagherò’!”.

“ANCoDiS non tace perché corrispondere nei tempi contrattuali il riconoscimento economico che ogni Ds ha sottoscritto con il proprio lavoratore è un dovere e significa soprattutto rispettare la dignità professionale ed il lavoro espletato nel corso di un anno scolastico. I collaboratori del Ds, le figure di sistema, i DSGA, il personale non docente interessato non sono quelli che possono aspettare sine die per l’inerzia di un sistema che reitera ogni anno il ritardo dei pagamenti che – ribadiamo – NON dipende dalle singole scuole. Si trovi una soluzione definitiva che garantisca certezza dei tempi e rispetto per questa significativa componente di lavoratori e di lavoratrici della scuola. In caso contrario molti potrebbero più non fidarsi del ‘pagherò’ e settembre potrebbe essere per la scuola autonoma un mese davvero più caldo del solito”, concludono.

Istituti contrattuali

La somma complessiva di euro 847.360.000,00 (lordo Stato) contrattualizzata per l’anno scolastico 2024/2025, è ripartita tra gli istituti contrattuali di cui all’articolo 78, comma 7 del CCNL 2019/2021, come da tabella che segue:

Fondo delle istituzioni scolastiche e valorizzazione personale scolastico

La quota complessivamente disponibile nell’anno scolastico 2024-2025 per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche (FIS), pari ad euro 690.271.817,00 (lordo Stato), è costituita da euro 559.510.616,60 (lordo Stato), quali risorse finanziarie provenienti dall’ art. 78, comma 7, lettera a) e j) ed euro 130.761.200,40 (lordo Stato), quali risorse finanziarie provenienti dell’art. 78, comma 4, lettera f).

La quota pari a euro 30.000.000,00 (lordo Stato) incrementa nell’anno scolastico 2024-2025 il Fondo d’istituto, anche per le finalità di cui all’art. 36, comma 7 del CCNL 2019-21 8formazione del personale docente). Tale risorsa è distribuita alle istituzioni scolastiche in proporzione ai posti in organico dell’autonomia dei docenti (ivi inclusi i docenti di sostegno e il personale educativo).