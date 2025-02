Fondi PNRR, indicazioni per la presentazione delle richieste di trasferimento intermedio: funzioni aperte dal 10 febbraio

Con nota 16442 del 5 febbraio 2025 il MIM ha illustrato la procedura da seguire per la richiesta di trasferimento intermedio delle risorse per le spese riconosciute e ammissibili fino ad un massimo del 90% del finanziamento assegnato.

Dal 10 febbraio 2025, il Dirigente scolastico deve accedere all’applicativo FUTURA PNRR Gestione Progetti tramite l’Area riservata selezionabile in alto a destra del portale FUTURA dedicato agli investimenti del PNRR e trovare già preimpostata in piattaforma l’attestazione da rendere.

La procedura

Una volta selezionato l’applicativo FUTURA PNRR Gestione Progetti occorrerà:

selezionare la voce GESTIONE;

selezionare il progetto di interesse;

cliccare sul TAB PAGAMENTI;

visualizzare il riepilogo automatico degli importi già ricevuti;

selezionare, in prossimità della voce “Richiesta trasferimenti intermedi”, il pulsante AGGIUNGI;

inserire l’importo per cui si chiede il trasferimento intermedio delle risorse e l’importo delle spese maturate alla data della presentazione della medesima richiesta, così come risultanti dall’ultimo stato di avanzamento dell’intervento positivamente verificato dall’istituzione scolastica;

selezionare le dichiarazioni alternative in merito all’aggiornamento del sistema di monitoraggio locale che alimenta il portale ReGis ai fini del monitoraggio degli interventi;

cliccare sul pulsante SALVA per confermare i dati inseriti e, successivamente, sul pulsante INOLTRA per scaricare il template compilato in base ai dati inseriti.

Lo stesso dovrà essere, quindi, firmato dal rappresentante legale tramite firma digitale remota o firmato e ricaricato a sistema.

Le verifiche

Il sistema informativo, in automatico, effettuerà le seguenti verifiche:

estensione e dimensione;

presenza della regolare firma digitale.

Una volta inoltrata la richiesta di trasferimento intermedio sarà possibile scaricare il documento firmato cliccando sul pulsante SCARICA DOCUMENTO FIRMATO.

Richiesta di trasferimento intermedio e rendiconti già presentati

Nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia già presentato un rendiconto sul portale FUTURA e lo stesso sia in istruttoria ovvero sia stato rimesso in lavorazione in quanto non validabile, lo stesso sarà comunque oggetto di verifica da parte dell’Ufficio di rendicontazione e controllo.

La richiesta di trasferimento intermedio, invece, sarà istruita parallelamente, ai fini di poter avere la necessaria liquidità.

