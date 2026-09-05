Fondi Pnrr per la scuola, il punto del ministro Valditara: “Superati tutti i target e gli obiettivi. Sugli asili un risultato molto importante”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, fa il punto sull’utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel minitero da lui guidato. “Abbiamo raggiunto e superato tutti i rilevanti target del PNRR legati all’edilizia scolastica entro il 31 agosto”, scrive il ministro. “Fondamentale il superamento del target sugli asili per i posti nella fascia 0-6 anni. Un obiettivo che ci consente di posizionarci al di sopra degli obiettivi di Barcellona e oltre il 37% di media nella copertura del servizio, contando i posti PNRR che saranno attivati”.

I numeri delle risorse per il Mezzogiorno

“Più del 55% delle risorse sono state destinate alle Regioni del Mezzogiorno“, ricorda ancora il titolare del ministero di viale Trastevere. “Un obiettivo strategico che permette di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale“.

Gli investimenti sull’edilizia e la sicurezza

Dal Mim si rivendica di aver raggiunto il target anche in termini di scuole nuove, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, mense e palestre scolastiche: un investimento complessivo di oltre 12 miliardi stanziati, di cui 3,7 miliardi di fondi aggiuntivi nazionali e strutturali, per 11.724 interventi autorizzati, pari a quasi 1/3 del patrimonio edilizio scolastico. Obiettivi strategici raggiunti grazie alla collaborazione con gli enti locali e a un grande lavoro di coordinamento e di costante supporto, ma anche grazie alle semplificazioni normative da me fortemente volute, che hanno contribuito ad accelerare e a ridurre in media la durata dei lavori pubblici”.

I risultati su formazione e dispersione scolastica

“Avevamo già raggiunto e superato tutti i target relativi alla scuola e alla formazione”, ha aggiunto Valditara. “Ricordo lo storico risultato del 7,3% (stima Invalsi) di dispersione scolastica raggiunto nel 2026, superando il traguardo UE del 9% fissato per il 2030 e consentendo il recupero di 520.000 giovani. Abbiamo consentito la formazione di oltre 980 mila docenti e personale scolastico e attivato corsi per 3,4 milioni di studenti, per orientamento, formazione STEM e multilinguismo e per 2,6 milioni di studenti per il contrasto alla dispersione scolastica e al superamento dei divari territoriali“.

Il sistema ITS e le proposte per il futuro

“Abbiamo ottenuto circa 41.000 iscritti al sistema ITS, superando di circa tre volte il target PNRR e trasformato 156 mila aule in ambienti innovativi”, ha concluso il Ministro. “Adesso continuiamo a lavorare con determinazione per il personale scolastico e per i nostri studenti e a investire nella scuola e nel loro futuro”,