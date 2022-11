Barbieri (Mim): “Le vecchie scuole non possono cadere a pezzi. Stiamo ragionando sugli interventi di edilizia ordinaria”

Oggi, 21 novembre, si svolge dalle ore 11 alle ore 12:30, presso l’aula magna dell’I.I.S. Einaudi di Via Santa Maria alle Fornaci, a Roma, l’evento “Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità”, questo il titolo dell’appuntamento per la XX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, promossa da Cittadinanzattiva.

Presenti alla manifestazione Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva; Fabio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione civile; Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione nazionale Dirigenti ed Alte professionalità della scuola (ANP); Andrea Masullo, Direttore scientifico di Greenaccord, già consulente del Ministero dell’Ambiente e Gianna Barbieri, per conto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. Modera l’evento Sabrina Carreras, giornalista Rai.

L’impegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ecco il messaggio di Gianna Barbieri, che ha fatto le veci del ministro: “Il tema dell’edilizia scolastica è fondamentale per il Mim. In Finlandia gli edifici sono progettati per essere scuole, in Italia si tratta spesso di edifici adattati, costruiti anni fa per le esigenze più disparate. Si è fatto cenno al Pnrr, si stanno costruendo nuove scuole. Ma le altre non possono cadere a pezzi. Abbiamo cominciato a ragionare sugli interventi di edilizia ordinaria del prossimo anno insieme alle Regioni e agli enti locali. C’è tutto il nostro impegno, abbiamo costruito una squadra che cercherà di soddisfare le esigenze dei nostri studenti, ad integrare gli interventi straordinari”.