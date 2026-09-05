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05.09.2026

Diritto allo studio, precarietà e no al riarmo: mobilitazione delle associazioni degli studenti davanti al ministero dell’Istruzione

Redazione
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Mobilitazione questa mattina a Roma davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni in tutto il Paese. Ad animarla diverse associazioni di studenti a livello scolastico ma anche universario, come l’Unione degli Studenti, la Rete della Conoscenza e LINK Coordinamento Universitario. Al centro della manifestazione, fanno sapere le sigle, c’è stata “un’azione di sensibilizzazione sui temi che riguardano le condizioni di vita delle giovani e dei giovani“.

“L’iniziativa porta al centro dell’attenzione il diritto allo studio, la precarietà e le difficoltà che studentesse e studenti affrontano ogni giorno nelle scuole, nelle università e nel mondo del lavoro”, scrive Rai News. “Tra i temi della mobilitazione anche la ferma opposizione al riarmo europeo. Le organizzazioni chiedono che le risorse vengano invece destinate all’istruzione e al sostegno del diritto allo studio“.

“L’obiettivo della mobilitazione è portare all’attenzione del Governo le difficoltà vissute dagli studenti e rilanciare le richieste su scuola, università, lavoro e investimenti nell’istruzione“, riporta ancora la testata. L’appuntamento davanti al Ministero ha rappresenta anche “un momento di protesta e sensibilizzazione in vista della ripresa delle attività scolastiche e universitarie, con le organizzazioni studentesche che chiedono maggiori risorse e politiche capaci di garantire un accesso all’istruzione realmente sostenibile”.

manifestazione

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