Formarsi al Debate: un’occasione promossa da Avanguardie Educative di Indire

Il progetto biennale La forza del Dialogo, guidato dall’ISI Pertini di Lucca, apre le porte ad un ricco percorso formativo per la sperimentazione del metodo del Debate, sull’educazione civica e la cittadinanza digitale. L’idea progettuale nasce nell’ambito del Movimento di Avanguardie Educative dell’Indire.

Saranno coinvolti un massimo di 15/20 istituti, per zona geografica, e docenti del primo e del secondo ciclo che non hanno mai seguito formazione su tale metodologia. Ogni docente sceglierà una classe con la quale realizzare la sperimentazione sul Debate e gli studenti a loro volta, insieme agli insegnanti, saranno formati sulla metodologia. I corsi per docenti e classi avranno inizio tra gennaio e febbraio 2021.



Attività previste



Il percorso prevede la formazione online dei docenti, per circa 12 ore, cercando di privilegiare lavori per piccoli gruppi scelti a livello territoriale affinché l’approccio possa essere laboratoriale; la formazione online degli studenti delle classi che i docenti avranno segnalato, per circa 6 ore, che saranno insieme ai loro docenti messi “in situazione” tramite visione di video, di dibattiti realizzati dai coetanei e verrà loro inoltre fornita la “cassetta degli attrezzi” della metodologia.

A questa fase formativa seguirà quella della ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti, che in questo modo parteciperanno ad altre 12 ore di formazione per la secondaria e 15 per la primaria. Durante tutta la fase del progetto vi saranno occasioni di peer-tutoring tra docenti e tra studenti e saranno organizzate challenges tra studenti delle scuole coinvolte nella formazione.



Partecipare



Le scuole interessate potranno iscriversi fino al 19 dicembre, visitando i siti degli istituti della rete proponente (Liceo Bertolucci di Parma, IC ISA 13 di Sarzana, ITE Tosi di Busto Arsizio, IIS Pacioli di Crema, IIS Savoia Benincasa di Ancona, IC Solari di Loreto, ISIS Europa di Pomigliano d’Arco), dove troveranno il link per l’iscrizione. Il modulo sarà compilato dalla scuola che intende promuovere gli eventi formativi per i suoi docenti e studenti.