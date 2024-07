Formazione continua: percorso di 30 ore online retribuito, iscrizioni entro il 23 agosto. Ecco a chi è rivolto – PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Nota relativa all’attivazione del percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua per i docenti, in attuazione dell’articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Destinatari e caratteristiche del percorso

Il percorso è rivolto ai docenti di ruolo con incarichi di collaborazione e supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica nell’a.s. 2023/2024

La partecipazione è su base volontaria e le attività si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento

Il percorso formativo ha la durata di 30 ore per tutti i gradi di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado)

In prima applicazione, il percorso viene erogato online e in modalità asincrona per l’intera durata

Modalità di partecipazione e incentivi

L’iscrizione deve essere effettuata sulla piattaforma “Scuola Futura” dal 29 luglio al 23 agosto 2024

La partecipazione può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con compensi forfettari stabiliti dalla contrattazione d’istituto

In alternativa, ai docenti partecipanti sono riconosciuti 5 giorni di esonero dal servizio per la formazione

Il percorso rientra nell’ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a supportare e coordinare le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche.

Formazione docenti, la normativa

L’intenzione del ministero, che lo scorso 22 dicembre ha presentato lo schema di decreto ministeriale, è quella di dare applicazione alle norme del decreto legge 36/2022 introducendo il meccanismo della “formazione incentivata” e – dicono i sindacati – ignorando del tutto sia le prerogative contrattuali sulla formazione del personale sia le competenze in merito degli organi collegiali.

Quasi due anni fa è arrivata in Gazzetta Ufficiale la legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la formazione docenti, con molte novità della legge in fatto di formazione in servizio degli insegnanti.

LEGGI LA NOTA