Formazione digitale docenti, il 75% degli insegnanti la considera importante: il sondaggio della Gilda

Formazione digitale docenti: cosa ne pensano i diretti interessati? Secondo un recente sondaggio della Gilda degli Insegnanti, circa il 75% è dell’opinione che la formazione digitale giochi un ruolo importante rispetto all’apprendimento degli alunni: il 48,8% la considera abbastanza utile e il 25,9% molto utile. E in base alla loro esperienza, per il 47,5% dei docenti i risultati migliori si ottengono utilizzando sia gli strumenti informatici sia quelli tradizionali cartacei, ma con una prevalenza di questi ultimi, mentre per il 38,4% risulta efficace un sistema misto che adotti soprattutto i device digitali.

I docenti non sono, ovviamente, esenti dalla rivoluzione digitale che sta investendo l’intera società. A loro è richiesto di essere aggiornati e conoscere i principali strumenti digitali. Bisognerebbe infondere la consapevolezza, nei docenti, di essere parte di una trasformazione della didattica proiettata nel XXI secolo e in un contesto europeo.

L’obiettivo è senz’altro la promozione e la condivisione di strategie e buone pratiche per una didattica efficace, innovativa, trasversale ed inclusiva utilizzando gli strumenti compensativi delle nuove tecnologie, le app per la valutazione etc.

Il DigCompEdu

Come si legge sul sito di Scuola Futura, il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei docenti, denominato “DigCompEdu”, è basato sul lavoro condotto nel 2017 dal Centro Comune di Ricerca (JRC) dalla Commissione Europea su mandato della Direzione Generale per l’Educazione, i giovani, lo sport.

L’obiettivo del quadro DigCompEdu è quello di fornire un modello coerente che consenta ai docenti e ai formatori, appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, di verificare il proprio livello di “competenza pedagogica digitale” e di svilupparla ulteriormente secondo un omogeneo modello di contenuti e di livelli di acqusizione.

Il documento integrale del quadro DigCompEdu è stato tradotto in italiano dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del Centro Nazionale delle Ricerche.

Il corso

Su questi argomenti il corso DigiCompEdu e DigiComp 2.2: le competenze digitali del docente, a cura di Bruno Chiozzi, in programma dal 12 maggio.

Il corso prevede l’analisi dei due documenti DigCompEdu e DigComp 2.2. In particolare verranno prese in esamine le aree coinvolte e le competenze focalizzando l’attenzione sui livelli di competenza del Cittadino Europeo e del Docente/Formatore. Il corso proporrà attività di approfondimento attraverso suggerimenti d’esercitazioni e attività da proporre ai propri alunni/studenti. Il percorso formativo inoltre si soffermerà sulle risorse digitali, le pratiche di insegnamento e apprendimento, la valutazione dell’apprendimento e la valorizzazione degli studenti.

