Formazione docenti, due nuove edizioni del corso INVALSI: iscrizioni dal 6 ottobre

Per l’anno scolastico 2025/26, INVALSI proporrà nuovamente due edizioni del percorso formativo “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento”.

L’iniziativa, completamente online, è pensata per offrire a insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado strumenti utili alla lettura e all’impiego dei risultati delle Rilevazioni Nazionali, con ricadute anche sulle attività di organizzazione e gestione scolastica, grazie al possibile coinvolgimento di tutta la comunità educativa.

Il corso è destinato in primo luogo ai/alle Referenti INVALSI, ma è aperto anche a tutti i docenti della scuola primaria e secondaria. Ogni edizione accoglierà al massimo 600 iscritti, così suddivisi:

riservati a docenti di ruolo che accedono tramite la piattaforma SOFIA; 100 posti complessivi dedicati a docenti della Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle scuole paritarie di tutto il territorio nazionale.

Il percorso formativo prevede incontri sincroni in modalità webinar, momenti di studio e approfondimento individuale e un’attività finale da svolgere in asincrono. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le iscrizioni saranno aperte dal 6 al 10 ottobre 2025 per la prima edizione, dal 12 al 16 gennaio 2026 per la seconda.