Formazione e valutazione dei Dirigenti scolastici: ecco le linee operative

Così come per i neo Dsga, anche per i Dirigenti scolastici neoassunti nell’a.s. 2020/21 è previsto l’avvio di una specifica formazione a partire da fine ottobre.

Lo prevedono le Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti, pubblicate dal Ministero.

Formazione

Per i dirigenti scolastici sono previsti due differenti percorsi:

attività di accompagnamento della durata di 35 ore

attività di formazione vera e propria della durata di 40 ore, distribuite dal 20 ottobre 2020 al 30 aprile 2021

Valutazione

La valutazione del periodo di formazione e prova sarà finalizzata a verificare la padronanza delle competenze professionali previste in merito a:

possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative;

sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;

rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali;

analisi della realtà scolastica di assegnazione e progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.

Per ognuno dei quattro ambiti di valutazione, il dirigente scolastico neoassunto produrrà un sintetica documentazione delle azioni più significative svolte e, sempre per ognuno dei quattro ambiti, un breve report (massimo 3.000 battute) relativo a un’attività ad esso correlata. Questa documentazione, accompagnata da una relazione finale del tutor, verrà valutata dal Direttore generale dell’USR.

Tutor

Ad ogni dirigente scolastico neoassunto verrà affiancato un dirigente scolastico con funzioni di tutor.

Il tutor è tenuto a redigere una relazione finale relativa ad ogni dirigente neo-assunto seguito, che documenti le attività di accompagnamento svolte e sia comprensiva del parere istruttorio circa l’esercizio delle competenze professionali richieste al dirigente scolastico in periodo di prova.