Formazione linguistica in contesto migratorio: il Progetto 233 del Fondo asilo migrazione e integrazione

L’Osservatorio del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione ha avviato nel 2024 il Progetto 233, che sarà operativo fino al 2026. L’obiettivo generale del progetto è sostenere un sistema continuo di monitoraggio teso a garantire una crescente efficacia dei servizi di formazione linguistica erogati da CPIA e Terzo settore nell’ambito della programmazione FAMI 2024-2027.

L’Osservatorio promuove numerose azioni che intendono generare un impatto positivo sull’offerta complessiva dei servizi di formazione linguistica, contribuendo ad una loro armonizzazione e alla valorizzazione delle buone pratiche in essere in diverse realtà regionali italiane.

Collaborano alla progettualità la Società Dante Alighieri, l’Università Roma Tre, l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università per Stranieri di Siena, tutti luoghi accademici e educativi che rappresentano l’eccellenza nell’offerta formativa per adulti migranti e per la valorizzazione della didattica e dell’apprendimento dell’italiano L2 e della formazione linguistica in generale; insieme costituiscono l’associazione CLIQ, Certificazione Lingua Italiana di Qualità, che dal 2011 si occupa delle certificazioni di Italiano per migranti e stranieri.

Sullo sfondo la volontà di rafforzare le reti di intervento della governance multilivello del fenomeno migratorio, in attuazione dell’Agenda Europea per l’Emigrazione, istituita nel 2015, dell’Agenda europea per l’Integrazione, basata su 3 pilastri: un’Europa libera e democratica, forte e sicura e prospera e competitiva., concorrendo a una dimensione coerente e organica dei servizi di accoglienza.

Disturbi dell’Apprendimento e competenze degli adulti

In questi giorni si è svolto il seminario organizzato dall’Osservatorio FAMI dedicato ai disturbi dell’apprendimento degli adulti e in particolare di coloro che provengono dal contesto migratorio.

A 15 anni dalla Legge 170 dell’ottobre del 2010 la riflessione, ai tempi mancante, sui disturbi di apprendimento degli adulti rappresenta oggi, come hanno sottolineato gli interventi, un focus di interesse in ambito migratorio, laddove le certificazioni richieste per la cittadinanza, i contesti multilingue di classi dei CPIA e delle scuole serali dove spesso oltre il 70/80% dei frequentanti proviene dalla migrazione, pongono sfide che non bisogna lasciare indietro.

Per saperne di più https://osservatoriofami-pianilingua.org/