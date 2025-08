Formazione volontaria e incentivata per le figure di sistema: iscrizioni aperte, attività al via dal 12 agosto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio di nuovi percorsi di formazione volontaria e incentivata rivolti ai docenti di ruolo. L’iniziativa rientra nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a rafforzare il sistema di formazione e aggiornamento permanente del personale docente.

Il sistema di formazione continua incentivata è strutturato in percorsi di durata triennale, con obiettivi formativi specifici per ogni annualità. L’avviso in questione riguarda l’anno scolastico 2024/25 che peraltro sta quasi terminando e prevede la seconda annualità del Primo Ciclo Triennale e la prima annualità del Secondo Ciclo Triennale

Questi percorsi sono stati definiti in attuazione del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 113, e delle direttive della SAFI (Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione).

La seconda annualità del Primo Ciclo Triennale è destinato ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delle scuole, e che hanno già completato con successo la prima annualità del primo ciclo di questa formazione, ottenendo il relativo attestato.

L’altro percorso è rivolto ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo previste dal PTOF, come tutor, orientatori, collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso e responsabili di progetto. La partecipazione è riservata a coloro che non hanno partecipato o che non hanno concluso positivamente la prima annualità del primo ciclo triennale.

Entrambi i percorsi sono erogati online e in modalità asincrona per tutta la loro durata. La piattaforma utilizzata è “Scuola Futura” del PNRR, accessibile tramite autenticazione SPID, CIE o Eidas.

La partecipazione è su base volontaria e le attività formative si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento. Ogni annualità ha una durata complessiva di 30 ore, sia per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, sia per quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado. Queste 30 ore includono anche attività autonome basate sulla documentazione scientifica fornita.

Per la partecipazione a queste attività formative, le istituzioni scolastiche possono prevedere emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, seguendo quanto stabilito dalla contrattazione d’istituto.

La nota ministeriale fornisce anche le indicazioni relative alla procedura da seguire per iscriversi ai percorsi formativi.

L’iscrizione alla seconda annualità è automatica e il percorso potrà essere fruito dal 12 agosto 2025 al 30 novembre 2025.

Per la prima annualità del Secondo Ciclo le iscrizioni sono aperte dal 12 al 29 agosto, mentre la fruizione del corso avverrà dalla conferma di iscrizione fino al 30 novembre 2025.