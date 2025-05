Formula 1 Imola 2025, il pilota 18enne Kimi Antonelli porta prof e compagni al Gp: “Vi invito ma non saltate la verifica”

Questo weekend, dal 16 al 18 maggio, si tiene il Gran Premio di Imola di Formula 1. Si tratta di un appuntamento casalingo per il giovane pilota Kimi Antonelli, 18 anni, asto nascente delle quattro ruote. Il ragazzo, che frequenta la scuola pubblica, un istituto tecnico di Bologna, quest’anno farà la maturità, nonostante gli impegni in giro per il mondo.

“In inglese copiamo tutti da lui”

Come mostrato in un video di Sky Sport, il ragazzo ha invitato tutta la sua classe e una sua docente al Gran Premio, fornendo loro il pass Vip che gli permette di girare per il paddock.

A quanto pare il ragazzo li ha invitati a condizione, però, che non saltassero una verifica in programma. E un suo compagno rivela: “In inglese copiamo tutti da lui”.

Come coniugare sport e scuola?

Ma come riesce a coniugare lo sport agonistico e la scuola? A raccontarlo qualche mese fa l’ex dirigente scolastico dell’istituto tecnico, bolognese, che frequenta, a Il Corriere della Sera. Quest’ultimo ha conosciuto Antonelli nel 2020, quando si presentò, a soli 14 anni, nel suo ufficio per spiegargli la sua particolare situazione e dirgli di avere già molti impegni sportivi guidando i go-kart.

Ecco che studente è: “Ha una media eccellente, tutti gli anni sopra l’8. La frequenza è stata costante, nei limiti degli impegni sportivi. Sentivo in un’intervista che si porta i libri ai box. Lui è così. Un ragazzo modesto, riservato, che non ha mai messo troppo in luce la sua carriera sportiva a scuola, tanto meno se ne è vantato. Ci rende molto fieri”.