Francesco De Gregori: morta la moglie Francesca Gobbi a 71 anni, si erano conosciuti tra i banchi di scuola

Si è spenta Francesca Gobbi, moglie del noto cantautore Francesco De Gregori. A rendere pubblica la triste notizia è stato oggi, 21 luglio, il sito Dagospia, prima della conferma da parte dell’entourage del cantante. I due si erano innamorati a scuola per poi sposarsi nel 1978. Un lungo amore e sodalizio artistico, vissuto lontano dal clamore mediatico e in maniera riservata fino alla fine, come riporta Il Fatto Quotidiano.

Gobbi aveva 71 anni e combatteva da tempo con una grave malattia. La situazione era precipitata nei giorni scorsi. I funerali si terranno domani a Roma. La donna era anche lei una musicista. L’amore è nato a scuola quando erano giovanissimi, poi il matrimonio celebrato il 10 marzo del 1978, tra i testimoni di nozze c’era Walter Veltroni, allora militante nella FGCI – Federazione Giovanile Comunista italiana. In passato, “Chicca” aveva lavorato a La Repubblica come archivista.

Un amore sopravvissuto al tempo

Il cantautore, figlio di un’insegnante, ha frequentato il liceo classico Virgilio di Roma. Dall’amore di De Gregori e della Gobbi sono nati i gemelli Marco e Federico, che hanno vissuto ben lontani dalle luci dei riflettori. Insieme gestivano una piccola azienda agricola a Sant’Angelo di Spello, in provincia di Perugia, dove producevano olio d’oliva, come riporta Fanpage.it. Il concerto del cantautore previsto per domani a Forte dei Marmi è stato cancellato questa mattina, spostato al 18 agosto.