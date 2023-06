Frassinetti: “Eliminare croci da cime montane proposta insensata del CAI”

“Salendo verso la vetta per raggiungere un traguardo e porre un mazzolino di fiori sotto una Croce fa parte delle nostre abitudini e delle nostre tradizioni. La proposta del Club Alpino Italiano di non voler più mettere croci sulle vette montane nazionali è davvero insensata.

Una Croce non può certo offendere nessuno, ma al contrario è un segno di sacralità per tutti, oltre a rappresentare la nostra identità religiosa. Mi stupisce pensare che il CAI non abbia problematiche inerenti alla montagna più urgenti e importanti di cui occuparsi” lo dichiara Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.