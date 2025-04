Funerale Sara Campanella: lutto cittadino a Messina e nel palermitano, scuole invitate a gesti di silenzio e rispetto

Oggi, 7 aprile, è il giorno dei funerali di Sara Campanella, la giovane 22enne vittima di femminicidio, accoltellata a morte per le strade di Messina da un collega di università che cercava da tempo le sue attenzioni. La celebrazione si svolge a Misilmeri, nel palermitano, cittadina di origine della studentessa.

Le iniziative

Come riporta Palermo Today, oggi ci sarà lutto cittadino in tutti i comuni del palermitano e a Messina. In segno di cordoglio e partecipazione, oggi a Messina sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche, le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e tutta la cittadinanza è invitata ad osservare alle ore 11 un minuto di silenzio.

L’Amministrazione comunale invita inoltre scuole, esercizi commerciali, enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e sociali ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, contribuendo a onorare la memoria di Sara con gesti di silenzio, rispetto e consapevolezza.

Ennesimo femminicidio

Decine di testimoni, come riporta Il Corriere della Sera, l’hanno vista discutere con un coetaneo che le ha poi tagliato la gola con una coltellata: un solo profondo fendente che non le ha dato scampo. Chi la conosceva racconta di una relazione con un giovane che la vittima aveva deciso di interrompere: il suo assassino.

Insomma, lo schema è, purtroppo, molto comune: tornano alla mente i casi di Lorena Quaranta, Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin, e altre centinaia di donne ogni anno. In molti credono sia arrivato il momento di un forte cambiamento culturale che passi dalla scuola.

Gino Cecchettin: “Dovreste imparare a vivere i no”

Lo scorso martedì 25 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si è tenuta la quinta lezione di Educazione Civica in diretta organizzata dalla Tecnica della Scuola. Lezione dedicata proprio al tema della violenza di genere che si manifesta – come le cronache evidenziano – sempre più spesso anche tra le aule e nelle scuole.

Presente alla diretta Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, che porta il nome di sua figlia, la 22enne uccisa per mano del proprio fidanzato nel novembre 2023. La Fondazione, come abbiamo avuto modo di scrivere, ha l’obiettivo di combattere la violenza di genere, anche e soprattutto partendo dalla scuola.

La dirigente scolastica ha scritto a Valditara

La madre della povera ragazza è una docente. Come riporta Messina Today, la dirigente della scuola in cui insegna ha diffuso una lettera. Eccone il contenuto:

“Quando ho saputo dell’ennesimo femminicidio, della giovane e splendida Sara Campanella, uccisa all’uscita dell’università a Messina, ho sentito un tonfo nel cuore. Ma sono andata a trovarla. Ho incontrato la mamma di Sara, il papà e il fratello. Davanti al loro dolore – dignitosissimo, quanto lacerante – mi sono sentita infinitamente piccola. Sono rimasta con loro per più di un’ora. Ho guardato i loro occhi, ho ascoltato le loro parole. La madre mi ha mostrato le foto di Sara, tutte. Anche quelle che ha scelto per il funerale. Mi ha parlato di questa figlia straordinaria, di questa ragazza prodigiosa, di una giovane donna di una dolcezza e di una gentilezza fuori dal comune. E io sono rimasta profondamente colpita”.

“Le sue parole non le dimenticherò mai: ‘Preside, aiutami ad entrare in tutte le scuole. Da oggi vivrò solo per questo: per educare, per sensibilizzare, perché nessun’altra figlia venga strappata alla vita in questo modo’. E io lo farò. Il femminicidio di Sara, come quello di troppe altre donne, ci sbatte in faccia una verità che non possiamo più ignorare: c’è un fallimento educativo che riguarda tutti. Uomini incapaci di gestire il rifiuto, di riconoscere l’altro come persona e non come possesso, crescono nel silenzio delle case, delle scuole, della società. Io oggi, da mamma di due figlie, da dirigente scolastica, da cittadina, mi prendo un impegno preciso: educare, formare, sensibilizzare, sin dai primi anni, i bambini e i ragazzi, soprattutto i maschi. Non possiamo più aspettare. Non possiamo più limitarci a punire. Serve una grande, imponente campagna culturale e educativa. Serve che lo Stato ci ascolti. Ho scritto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Ho scritto ciò che il cuore mi ha dettato. Non appena mi sentirò, condividerò, ma solo per sensibilizzare. E continuerò, insieme alla mamma di Sara, a bussare a tutte le porte. Perché se l’educazione salva, allora è da lì che dobbiamo ripartire. Per Sara. Per tutte. Per tutti. Quel tonfo si è fatto più forte, più intimo, più lacerante, quando ho realizzato che la sua mamma, è una docente del mio istituto, una mia docente, oggi assegnata provvisoriamente in un’altra scuola”.