Fuochi d’artificio nel cortile di una scuola, paura nella notte: ci vuole più sicurezza e sorveglianza, l’appello alla dirigente

Un brutto episodio si è verificato nel cortile di una scuola di Napoli. Una delle notti passate alcuni individui hanno scavalcato i cancelli per lanciare fuochi d’artificio all’interno del cortile dell’istituto, a pochi metri dai balconi delle abitazioni circostanti.

Tutto è stato denunciato da un residente al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, come riporta Il Mattino. “Non solo hanno scavalcato i cancelli per farlo, violando un luogo sacro come la scuola, ma hanno anche messo in pericolo i residenti dei palazzi circostanti dato che i fuochi arrivano vicinissimi ai balconi!”, ha denunciato il cittadino.

Le parole di Borrelli (Avs)

“Siamo di fronte a un gesto di criminalità e totale incoscienza. Quelli che si credono ‘giochi’ o ‘bravate’ sono atti che mettono a repentaglio l’incolumità di intere famiglie e l’integrità di un edificio pubblico come una scuola, che dovrebbe essere un simbolo di legalità e sicurezza,” ha affermato Borrelli.

“Ho già provveduto a girare il video alle Forze dell’Ordine. Chiediamo l’identificazione immediata di questi criminali incendiari e la massima severità nella loro punizione. Non si può tollerare che una scuola, presidio di Stato e luogo di crescita per i nostri figli, venga violata e utilizzata come base per compiere atti così pericolosi. L’escalation di violenza e illegalità in città passa anche attraverso queste dimostrazioni di forza incivile e rischiosa. È necessario che la dirigenza scolastica e gli organi competenti prendano misure immediate per rafforzare la sicurezza perimetrale e che l’area sia sottoposta a maggiore sorveglianza per prevenire il ripetersi di tali follie”, ha concluso.