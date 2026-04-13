GaE 2026-2028, uscite in alcune province. Si devono ancora scegliere le scuole per la prima fascia di Istituto

Il percorso della composizione delle Graduatorie ad Esaurimento 2026-2028 non è ancora concluso, oltre la pubblicazione delle graduatorie stesse, si attende di conoscere i tempi per la scelta delle scuole per l’inserimento in prima fascia delle graduatorie di Istituto.

Pubblicazione delle GaE 2026-2028

È utile ricordare che dalle ore 12:00 dell’8 gennaio e fino alle ore 23:59 di giovedì 22 gennaio, è stato possibile compilare e quindi inoltrare la domanda di aggiornamento delle GaE 2026-2028. È stato consentito anche il reinserimento per coloro che erano già inseriti negli anni passati e, poi non sono più stati inseriti in GaE per il mancato aggiornamento anche del biennio 2024-2026 o nei trienni scorsi. Anche coloro che erano presenti in GaE per esempio nel 2011 e poi non hanno più rinnovato l’aggiornamento, potranno con questa istanza rientrare a fare parte delle GaE, nella medesima provincia in cui si trovavano, oppure potranno chiedere anche l’inserimento in altra provincia.

In alcune province le Graduatorie ad esaurimento sono state già pubblicate e, nella settimana dal 13 al 18 aprile 2026 continueranno ad esserne pubblicate tante altre.

Graduatorie di Istituto di prima fascia dalle GaE

La domanda per l’inserimento delle scuole nelle Graduatorie d’Istituto (GI) di prima fascia per i docenti inseriti in GAE (Graduatorie ad Esaurimento) con la domanda di gennaio 2026, si svolgerà nel periodo della prima metà del mese di maggio, con una finestra temporale di 15 giorni. Questa procedura, nota come compilazione del “Modello B“, consente ai docenti in GAE di scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche, per infanzia/primaria sono 10 scuole, per le supplenze brevi e saltuarie nella stessa provincia di inserimento o delle GaE oppure delle GPS.