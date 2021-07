Gae sostegno, dal 6 luglio scioglimento della riserva. E sulle Gps in vista novità

Come abbiamo anticipato, l’articolo 3 del Decreto ministeriale 178 del 16 giugno 2021, Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, stabilisce che il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 2 luglio 2021. Gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la chiusura dell’istanza, potranno iscriversi con riserva entro la data del 2 luglio 2021, e, avvalendosi di apposita funzione telematica disponibile, potranno sciogliere tale riserva nel periodo compreso tra il 6 luglio 2021 e il 16 luglio 2021.

Modalità di presentazione dell’istanza online

Quanto alle modalità di presentazione dell’istanza, questa va fatta online. Il Decreto, infatti, chiarisce che le domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, a decorrere dal 16 giugno 2021 e sino al 2 luglio 2021, esclusivamente tramite l’apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero al percorso Argomenti e Servizi.

Sostegno e Gps

Quanto alle Graduatorie provinciali supplenze (Gps), in Parlamento sono in discussione in queste ore gli emendamenti al Dl Sostegni bis, con i quali “si vorrebbe eliminare, per i docenti di sostegno, la soglia dei 3 anni di servizio richiesti per poter essere reclutati dalla prima fascia di Gps“. A riferirlo, l’avvocato di legislazione scolastica Dino Caudullo nel corso della diretta della Tecnica della Scuola Live. “Inoltre – spiega l’avvocato -sarebbe stata proposta l’ipotesi di una graduatoria regionale per coloro che entro il 31 luglio prossimo dovessero ottenere la specializzazione”.

Tuttavia, è bene chiarirlo, l’esito del dibattito parlamentare non è affatto scontato, dato che a Palazzo Chigi pare si stia continuando a perseguire la linea di indirizzo già fissata nel Dl Sostegni bis.