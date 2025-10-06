Galimberti: “Se un docente fa tutto il programma è a posto. Chi parla con gli alunni ma non lo finisce rischia il posto”

Il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, intervenuto a La Fiera delle Parole lo scorso weekend a Padova, ha parlato di quella che lui ha chiamato “età della tecnica“. Per spiegare di cosa si tratta ha utilizzato anche un esempio che ha a che fare con la scuola.

Galimberti e la smania di finire il programma dei docenti

“Cosa è l’età della tecnica? Se un insegnante fa benissimo tutto il programma ministeriale senza aver mai guardato in faccia uno studente, o seguito nell’età incerta dell’adolescenza, lui è a posto. Se un altro ha parlato con gli studenti, li ha seguiti nella loro evoluzione, ma non ha finito il programma rischia il posto”, ha detto, durissimo.

“Bisogna fare le azioni prescritte e descritte dall’apparato, a cui non interessa cosa si prova. Se si prova qualcosa che inceppa il funzionamento non va bene”, ha concluso.

La normativa mutata dal 2004

Ricordiamo che da diversi anni i Programmi scolastici sono stati sostituiti dalle Indicazioni nazionali: nella scuola primaria e alle medie, dapprima con il decreto legislativo 59 del 2004, durante la lunga gestione a Viale Trastevere di Letizia Moratti, poi perfezionato con il Dpr 89 del 2009 e ampliato per gli istituti superiori con ulteriori Regolamenti approvati a seguito della riforma Tremonti-Gelmini.

Il passaggio non è stato da poco, perché da allora gli insegnanti non devono più imporre temi e argomenti da affrontare in classe, ma modellare i percorsi formativi sulla base delle necessità dell’allievo, anzi del singolo alunno. Molti docenti, soprattutto a fine carriera, continuano però a fare alla “vecchia maniera”.

Nuove Indicazioni Nazionali primo ciclo, le novità

A metà settembre si è saputo che le Nuove Indicazioni Nazionali per infanzia e primo ciclo non hanno passato l’esame del Consiglio di Stato. In questi 20 giorni non c’è stata nessuna novità né il Ministro ha annunciato l’imminenza del nuovo testo.

La bozza delle Nuove Indicazioni Nazionali è stata pubblicata lo scorso giugno.

LEGGI ANCHE: Nuove Indicazioni Nazionali: pubblicata la bozza che tiene conto della consultazione. Il Ministro: “E’ più breve e più chiara” – PDF