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05.11.2026

Gender nelle scuole? La linguista Vera Gheno: “Non si insegna niente del genere. I bambini capiscono presto cosa vogliono”

Redazione
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“Non si insegna niente del genere a scuola, non si fanno lezioni sul gender”. La sociolinguista Vera Gheno risponde alle polemiche sulla presunta propaganda gender nelle scuole, nel corso di una video intervista a La Stampa, nel corso della quale ha presentato anche il suo nuovo libro. “Ciò che si fa è spiegare a ragazzi e ragazze – non a bambini piccolissimi – che la loro identità o il loro orientamento, semplifico, possono anche uscire da ciò che vedo in giro, che è tradizionale”.

“Si tratta di dare alle persone strumenti per comprendere il mondo e per comprendersi meglio”, prosegue Gheno. “La varianza di genere o l’altro-sessualità è sempre esistita. I bambini e le bambine lo capiscono abbastanza presto cosa vogliono, che gli piace. Col tempo si fanno domande molto precise su chi sono, sulla loro identità. Aiutare le persone a capire meglio chi sono non significa spingerli verso la queerness”, conclude, “vuol dire dare loro più strumenti epistemici per comprendersi”.

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Lara La Gatta
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