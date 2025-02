Gennaio mai così caldo: la temperatura globale cresciuta di 1,5 gradi

1,5 gradi di temperatura un più nell’arco di qualche decennio può sembrare poco? In effetti, se ci riflettiamo, è come quando la nostra temperatura corporea da 36,5 gradi passa a 38. E allora non si va a scuola, ci si mette a letto e si chiama il medico.

Al nostro pianeta sta in altre parole succedendo la stesa cosa, con un aumento di 1,5 gradi ed è bene che si faccia qualcosa per guarirlo e al più presto, e la scuola in ciò deve essere in prima fila coi docenti che, da intellettuali (in quanto vivono della mente), devono mettere al servizio della civiltà e del pianeta la loro cultura e il loro sapere.

Secondo gli scienziati ogni mese che passa è un record per l’innalzamento della temperatura e infatti Anche a Gennaio del 2025 è stato il più caldo a livello globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 13,23 gradi, 0,79 gradi in più rispetto alla media di gennaio del 1991-2020.

A farlo sapere Copernicus, il servizio della Commissione Ue di monitoraggio satellitare e da basi a terra e in mare del pianeta: “Gennaio 2025 è stato di 1,75 gradi più caldo rispetto al livello preindustriale ed è stato il 18mo mese degli ultimi diciannove mesi in cui la temperatura media globale dell’aria superficiale è stata di oltre 1,5 gradi in più rispetto al livello preindustriale”.

L’ultimo periodo di 12 mesi (febbraio 2024 – gennaio 2025) è stato di 0,73 gradi più caldo rispetto alla media del 1991-2020 e di 1,61 gradi in più rispetto alla media stimata del 1850-1900 utilizzata per definire il livello preindustriale.

La temperatura media sulla terraferma europea per gennaio 2025 è stata di 1,80 gradi, 2,51 gradi in più rispetto alla media di gennaio 1991-2020, la seconda più calda dopo gennaio 2020, che è stata di 2,64 gradi in più rispetto alla media.

Le temperature europee sono state al di sopra della media del 1991-2020 nell’Europa meridionale e orientale, inclusa la Russia occidentale. Al contrario, sono state al di sotto della media in Islanda, Regno Unito e Irlanda, Francia settentrionale.

La temperatura media della superficie del mare per gennaio 2025 nella Zona Temperata è stata di 20,78 gradi, il secondo valore più alto mai registrato per il mese, 0,19 gradi in meno rispetto al record di gennaio 2024.