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Docenti
06.06.2026

Gestire la classe tra interruzioni, ostacoli, distrazioni: come fare?

Redazione
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Indice
Le principali difficoltà in aula
Strategie per un insegnamento più sereno
Il corso

Se una lezione viene continuamente interrotta da richiami, distrazioni e conflitti, il problema non è la preparazione del docente. Eppure spesso agli insegnanti si chiede di gestire classi sempre più complesse come se fosse tutto normale. Ritrovare autorevolezza e serenità in aula non è un lusso: è una necessità per poter insegnare davvero.

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Le principali difficoltà in aula

Molti insegnanti sperimentano quotidianamente problemi come:

  • Mantenere l’ordine in classe: gestire studenti poco attenti e rumorosi senza ricorrere a misure drastiche.
  • Creare un ambiente di apprendimento positivo: motivare gli studenti e favorire la collaborazione tra di loro.
  • Migliorare la propria autorevolezza: trovare il giusto equilibrio tra fermezza e comprensione per ottenere rispetto.
  • Evitare lo stress e il burnout: il continuo sforzo per mantenere il controllo può portare a esaurimento e demotivazione.

Strategie per un insegnamento più sereno

Per affrontare queste problematiche, gli esperti suggeriscono diverse strategie, tra cui tecniche di comunicazione efficace, metodi di gestione del comportamento e approcci psicologici per favorire la motivazione degli studenti. Inoltre, un supporto tra colleghi e una formazione mirata possono aiutare a sviluppare nuove competenze per migliorare il clima in classe.

Affrontare il caos in aula non è semplice, ma con le giuste strategie e un approccio strutturato, ogni docente può migliorare il proprio ambiente di insegnamento e favorire una maggiore armonia tra gli studenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come governare il caos in classe, in programma dal 15 giugno, a cura di Daniela Fedi.

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