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Prima Ora - Notizie del 28 luglio

Attualità
28.07.2026

Commissione Cultura alla Camera, question time su questioni di competenza del Mim – DIRETTA ore 18:00

Redazione
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Oggi, martedì 28 luglio alle ore 18:00, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come è avvenuto in passato, a rispondere alle domande del question time sarà probabilmente la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

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