Riforme PNRR, reclutamento, innovazione digitale e welfare: il MIM vara il nuovo PIAO per il triennio 2026/2028

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha delineato la strategia per il prossimo triennio attraverso il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, un documento che mette al centro la creazione di “Valore Pubblico” inteso come miglioramento del benessere sociale ed educativo dell’intero Paese.

L’anno 2026 segnerà il completamento delle riforme strutturali del PNRR, a cui seguirà una fase di consolidamento volta a rendere il sistema scolastico capace di rispondere alle sfide del futuro, come l’intelligenza artificiale e le nuove esigenze del mercato del lavoro.

Più autonomia e innovazione per le istituzioni scolastiche

Le scuole saranno protagoniste di un processo di trasformazione digitale che non riguarderà solo la didattica, ma anche la gestione amministrativa. Tra gli interventi principali figurano:

Riforma della filiera tecnologico-professionale: verrà potenziato il modello “ 4+2 ” e il sistema degli ITS Academy per allineare l’offerta formativa agli standard internazionali e alle competenze richieste dalle imprese.

verrà potenziato il modello “ ” e il sistema degli per allineare l’offerta formativa agli standard internazionali e alle competenze richieste dalle imprese. Contrasto alla dispersione scolastica: il Piano punta a ridurre drasticamente l’abbandono precoce (Early Leavers) attraverso l’estensione del tempo pieno , il potenziamento delle mense e l’ampliamento di iniziative come il “ Piano Estate “.

il Piano punta a ridurre drasticamente l’abbandono precoce (Early Leavers) attraverso l’estensione del , il potenziamento delle mense e l’ampliamento di iniziative come il “ “. Scuola Digitale e Piattaforma Unica: proseguirà lo sviluppo di nuovi servizi digitali per famiglie e studenti, inclusi strumenti basati sull’ intelligenza artificiale e applicativi per il supporto psicologico.

proseguirà lo sviluppo di nuovi servizi digitali per famiglie e studenti, inclusi strumenti basati sull’ e applicativi per il supporto psicologico. Edilizia Scolastica: sono previsti massicci investimenti per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, trasformandoli in poli educativi moderni in sinergia con il territorio.

Personale scolastico: reclutamento, formazione e nuovo welfare

Per quanto riguarda i docenti, i dirigenti e il personale ATA, il Ministero punta a restituire centralità e autorevolezza alle figure professionali della scuola.

Questi i punti principali del PIAO:

Efficientamento del reclutamento: l’obiettivo è assicurare la tempestiva copertura dei posti vacanti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, riducendo al contempo il precariato.

l’obiettivo è assicurare la vacanti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, riducendo al contempo il precariato. Formazione d’eccellenza: entra pienamente a regime la Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione , che coordinerà la formazione continua e obbligatoria per tutto il personale, garantendo standard elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale.

entra pienamente a regime la , che coordinerà la formazione continua e obbligatoria per tutto il personale, garantendo standard elevati e uniformi su tutto il territorio nazionale. Intelligenza Artificiale per il personale ATA: è previsto un piano di formazione specifico sull’ IA generativa per le segreterie scolastiche, finalizzato ad automatizzare i processi e ridurre il carico burocratico.

è previsto un piano di formazione specifico sull’ per le segreterie scolastiche, finalizzato ad automatizzare i processi e ridurre il carico burocratico. Sostegno e inclusione: per favorire la continuità didattica degli alunni con disabilità, verranno potenziati i percorsi di specializzazione e sarà data la possibilità di confermare i docenti di sostegno a tempo determinato su richiesta delle famiglie.

Un nuovo piano di welfare e benessere

Un’importante novità riguarda l’ampliamento delle misure di welfare per i dipendenti. A partire dal 2026, il MIM introdurrà una polizza sanitaria integrativa per il personale scolastico e amministrativo. Inoltre, verranno rinnovate le agevolazioni per i servizi di trasporto, assicurativi e bancari, oltre al consolidamento dell’asilo nido aziendale presso la sede centrale e alla promozione della mobilità sostenibile.