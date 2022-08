Gilda Calabria, per il regolare avvio dell’anno scolastico i funzionari degli uffici territoriali non sono andati in ferie

Gilda Calabria, per il regolare avvio dell’anno scolastico i funzionari degli uffici...

Per garantire un avvio di anno scolastico più regolare possibile, gli uffici scolastici della Calabria stanno lavorando a ritmi forzati e senza risparmiarsi. A dirlo è il Coordinatore della Gilda insegnanti della Calabria, Nino Tindiglia.

Tempi stretti e numerose procedure

Nell’incontro di ieri presso la Direzione Regionale sono stati forniti dal Direttore dott.ssa Iunti informative sullo stato dell’arte e la prosecuzione delle operazioni di apertura dell’anno scolastico nella Regione Calabria.

Ha rappresentato lo sforzo enorme che i funzionari e tutto il personale sta prodigando in questa momento per portare al termine le operazioni e mettere in condizione di aprire l’anno scolastico nel migliore dei modi.

Ci risulta che tutto il personale si sta privando anche delle ferie e dei giorni di riposo necessari in questo periodo, ad essi va la nostra solidarietà e stima, questo ci rattrista perché non è questo il modo corretto di lavorare con stress e alta provabilità di errori.

Da questo punto di vista nulla di nuovo anzi constatiamo un aumento della confusione e complicazione delle procedure impartite dal MI che mettono a dura prova tutto il sistema periferico ignorato da uno stuolo di funzionari centrali che non hanno la minima cognizione di come si gestisce correttamente tutta la filiera dell’istruzione.

Tempi ristretti che si sommano a graduatorie GPS e GM che vengono utilizzate senza i dovuti interventi di correzione per errori che contengono mettendo l’amministrazione nelle condizioni di dover correggere successivamente gli errori con ulteriore aggravio di tempo e lavoro per i funzionari e di stress continuo dei candidati che vivono momenti di frustrazione continua per tutta l’estate. Tutte situazione che inducono l’utenza a sospettare sulla correttezza delle operazioni anche se eseguite correttamente.

Proposte della Gilda Calabria

La FGU Gilda Unams Calabria, nel nome del suo Coordinatore Antonino Tindiglia, ritiene opportuno trasmettere al sistema centrale le difficoltà e l’impossibilità di procedere con un programma di inizio anno scolastico così strutturato. Propone che molte procedure vengano svolte con una programmazione e con tempi diversi ove possibile a tal riguardo si individuano esattamente:

Per la nomina dei DS e dei DSGA nelle scuole tempi diversi e non aspettare la fine di agosto per la nomina (a tutt’oggi ci sono scuole senza DS e DSGA a 4 giorni dall’inizio del nuovo A.S.); Le GPS che vengano stilate nei tempi necessari per consentire una prima fase provvisoria e successivamente una definitiva apportando le dovute correzioni per errori commessi; Un organico di istituto triennale o quinquennale magari su reti di scuole limitrofe per consentire una stabilità e superare la logica del “pizzicagnolo” che vede un docente costretto a completare le 18 ore su più scuole; Una programmazione ad ampio respiro non estemporanea legata solo al finto risparmio ma su basi pluriannuali; Le uniche operazioni che riteniamo debbano essere riservate al mese di agosto devono riguardare le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze del personale docente ed ATA, tutte le altre possono rientrare tranquillamente nella sopradetta programmazione. Il calendario dettato dal Direttore Regionale prevede:

25/8 pubblicazione graduatorie GPS sostegno corrette;

26/8 immissione in ruolo da GM art. 59/4 sostegno;

29/8 completamento operazioni di surroga Immissioni in ruolo; immissioni in ruolo GM art. 59/bis già pubblicate; pubblicazione esito utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;

30/8 inizio operazioni conferimento supplenze da GAE e GPS.

1/9 Presa di servizio.