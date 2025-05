Giornata della Biodiversità, quando ambiente e scuola sono un binomio vincente per il futuro sostenibile

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità (22 maggio), l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) ha presentato i risultati del proprio impegno ambientale, realizzato grazie ai fondi dell’8×1000. Si tratta di dati significativi soprattutto per il mondo della scuola. Grazie al coinvolgimento diretto di studenti e docenti in diverse attività formative e pratiche si è potuto dimostrare come l’educazione ambientale possa diventare motore di cambiamento reale.

A Napoli, nel quartiere di Ponticelli, l’orto urbano di 8.000 mq del progetto “A.L.L. Ponticelli” ha coinvolto 100 minori in laboratori educativi e 8 utenti ASL in percorsi di riabilitazione. Un esempio concreto di come si possano rigenerare territori e relazioni attraverso l’agricoltura sostenibile e la partecipazione.

Nelle Dolomiti, il progetto “Ancora Natura per il Col di Lana” ha previsto la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto Agrario di Feltre, coinvolti nella co-progettazione dei percorsi didattici.

Sulla costa grossetana, il progetto “Ecosistema Duna” mira a recuperare 15 km di habitat sabbiosi. Tra le azioni previste, il coinvolgimento di 200 studenti e 40 docenti in attività di sensibilizzazione e monitoraggio scientifico.

A Palermo, “3 R per il Mare” ha promosso laboratori per 700 studenti e 40 docenti, nella Baia del Corallo, tra le aree marine più delicate del Mediterraneo.

“Promuoviamo progetti che rafforzano la consapevolezza sui cambiamenti climatici e sostengono modelli di sviluppo sostenibili, equi e inclusivi”, ha affermato Anna Conti, vicepresidente IBISG. “Il nostro è un impegno concreto, vogliamo seminare il cambiamento per un futuro dove benessere umano e ambientale vadano di pari passo”.