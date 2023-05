Giornata della legalità 2023, gli eventi: dalla veleggiata organizzata dalla Lega Navale a premi per gli studenti

Si avvicina la giornata della legalità 2023, che come ogni anno, dal 2002, si celebra il 23 maggio, giorno in cui, 31 anni fa, è morto il giudice Giovanni Falcone nella, purtroppo celebre, strage di Capaci. Ecco alcuni dei tanti eventi previsti nel corso della giornata.

La tradizionale veleggiata per la legalità

Anche quest’anno avrà luogo la veleggiata per la legalità, organizzata dalla Lega Navale di Palermo. Protagonista dell’iniziativa sarà “Our Dream”, un Jeanneau sun Odissey 53 piedi a vela, barca confiscata nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Palermo tesa al contrasto del traffico internazionale di stupefacenti e assegnata dall’autorità giudiziaria alla Lega Navale Italiana per lo svolgimento di attività di interesse istituzionale. L’imbarcazione, oggetto di un importante restyling, permetterà di organizzare delle crociere scuola pienamente accessibili a persone con disabilità fisica, nel segno dell’inclusione sociale e della promozione della nautica solidale, cardini della missione della Lega Navale Italiana.

Oltre ad “Our Dream” e ad “Azimut”, imbarcazione anch’essa sequestrata alla criminalità organizzata e tornata a “nuova vita” con numerose iniziative sociali promosse dalla LNI, saranno almeno una decina le barche dei soci che nel Golfo di Palermo veleggeranno con a bordo gli studenti della Scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo. La promozione dei valori della legalità e l’importanza di salvaguardare e promuovere le ricchezze dell’ambiente marino saranno al centro anche della seconda tappa della campagna velica in Mar Tirreno del progetto LIFE A-MAR NATURA2000. Tra gli obiettivi della campagna velica, coordinata da Triton Research con il supporto operativo e logistico della Lega Navale Italiana, vi è quello di proteggere e valorizzare i siti marini della Rete Natura 2000, un patrimonio di biodiversità ancora poco conosciuto dal pubblico. “Our Dream”, una delle cinque barche sequestrate alla criminalità organizzata impiegate nella campagna velica, salperà il 23 maggio dalla base nautica della Sezione di Palermo e farà successivamente rotta su Trapani prima di proseguire la navigazione alla scoperta delle isole Egadi.

Le attività previste per la giornata della legalità 2023 si svolgeranno martedì 23 maggio, dalle ore 14 alle 17, presso la base nautica della Sezione LNI di Palermo (Piazzetta Tabascio, 4 – Palermo). Per l’occasione, porteranno i saluti l’Assessore allo sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia e il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Ammiraglio Donato Marzano. La veleggiata per la legalità è patrocinata dalla Fondazione Falcone.

Premiati studenti nell’ambito dell’educazione alla legalità

Sempre il 23 maggio, a Palazzo Spada a Roma, il Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, nell’ambito del progetto sull’educazione alla legalità, nel ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, vittime delle mafie, e dei tanti eroi civili della storia del nostro Paese, incontrerà gli studenti, che hanno partecipato, per rispondere all’appello del Presidente della Repubblica per la piena condivisione ed attuazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione.

Il tema scelto quest’anno è stato: “La legalità come strumento di realizzazione personale. Il primo e indispensabile passo per contrastare l’ingiustizia è acquisire la consapevolezza di ciò che è giusto. Solo la consapevolezza di ciò che è giusto consente di reagire alle ingiustizie”.

L’incontro avrà inizio alle ore 9.00, con il concerto della banda dell’Arma dei Carabinieri, nel cortile del Palazzo e proseguirà con i saluti del Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti. La manifestazione sarà condotta dalla giornalista Giorgia Rombolà, che introdurrà i lavori presentati dagli istituti scolastici.

Nel corso della mattinata, interverranno anche Marco Bisogni, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e sostituto Procuratore presso la Direzione distrettuale Antimafia di Catania; Gian Giacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi e membro laico del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; Giulio Veltri, consigliere di Stato ed Antonio Salvia, figlio di Giuseppe, vicedirettore dell’ex carcere di Poggioreale di Napoli, ora Casa circondariale “Giuseppe Salvia”. L’attrice Vittoria Puccini leggerà alcuni brani significativi per le parole chiave: legalità, libertà e dignità. Si procederà, quindi, alla premiazione dei lavori dei tre vincitori selezionati per questa edizione.