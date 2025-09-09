Giornata Europea delle Lingue 2025, le iniziative per docenti e studenti

Ogni 26 settembre, dal 2001, l’Unione Europea celebra la ricchezza delle sue lingue e culture attraverso la Giornata europea delle lingue, un’opportunità per le persone, le scuole e le organizzazioni di tutta Europa di riconoscere l’importanza del multilinguismo e di scoprire il divertimento di imparare nuove lingue.

La Commissione europea sostiene eventi in tutti i paesi dell’UE per celebrare questa giornata, che si svolgono durante tutto l’anno, organizzati dagli uffici locali della Commissione nei paesi dell’UE, in collaborazione con altri partner locali.

Le attività variano da paese a paese e possono includere: mini corsi in varie lingue, quiz online, laboratori linguistici, fiere del libro ed eventi culturali, caffè linguistici e sessioni di conversazione, giochi e concorsi, attività di traduzione e interpretariato, scuole estive, caffè linguistici. Alcuni eventi sono pensati appositamente per alunni, studenti e insegnanti, mentre altri sono aperti a persone di tutte le età e provenienze. Gli obiettivi delle iniziative, per la Giornata delle Lingue e per l’intera settimana mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica su come l’apprendimento delle lingue ci aiuti a comprendere altre culture e a costruire relazioni più solide, a mettere in evidenza il ricco mix di lingue parlate in Europa e a incoraggiare persone di tutte le età ad apprendere le lingue, sia a scuola che fuori dalla scuola.

Iniziative in Italia

La Settimana delle Lingue di ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere) giunge nel 2025 alla sua sesta edizione. ANILS festeggia la Giornata Europea delle Lingue con 10 ore di formazione gratuita suddivise in 10 webinar della durata di un’ora, in cui interverranno vari esperti dell’educazione linguistica su tematiche legate all’insegnamento formale, non formale e informale delle lingue straniere e seconde.

Il programma della quinta edizione della Settimana delle Lingue ha come tema la complessità nell’educazione linguistica. Ci sarà una ricca serie di webinar, che si prefiggono lo scopo di offrire ai docenti delle lingue straniere e seconde, anche materne, le chiavi giuste per poter gestire le nuove sfide educative partendo dagli studi e dalle ricerche degli esperti di glottodidattica.

A partire da lunedì 22 settembre e info a venerdì 26 si parlerà con esperti di integrazione linguistico-culturale dei migranti adulti con debole o nulla alfabetizzazione; di competenze digitali del docente di lingua straniera, per cui l’impiego consapevole delle risorse digitali si configura come una strategia didattica sempre più rilevante per affrontare in modo efficace la complessità della lingua parlata. Si allinea il tema dei tutor virtuali nell’apprendimento delle lingue e dell’Intelligenza Artificiale. Si parlerà anche di Mobile Assisted Language Learning (MALL) come l’integrazione dei dispositivi mobili nel processo di insegnamento-apprendimento linguistico. Nel panorama dell’offerta ANILS non mancherà il Service Learning per l’apprendimento e insegnamento delle lingue apprendimento delle lingue e una riflessione operativa sul podcast, una risorsa preziosa nella didattica delle lingue straniere e seconde. Il progetto tandem Marco Polo e Turandot a Venezia, a cura dell’università Cà Foscari di Venezia, sarà illustrato durante uno dei webinar in programma. Si parlerà anche del fenomeno della “cancel culture” e di intercomprensione a scuola.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti; per ricevere il link di accesso ai webinar su piattaforma Meet è necessario iscriversi entro sabato 20 settembre 2025.

Per saperne di più e iscriversi https://www.anils.it/wp/2025/09/01/settimana-delle-lingue-2025/

Le lingue nel mondo

La Settimana della Lingua italiana nel mondo si tiene ogni anno nella terza settimana di ottobre ed è organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con i principali partner della promozione linguistica. La Settimana è divenuta nel tempo la più importante rassegna su scala globale dedicata alla lingua italiana in particolare.

Nell’anno della I Conferenza internazionale dell’Italofonia e in continuità con la quinta edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, la XXV edizione (13-19 ottobre 2025) avrà come tema “Italofonia: lingua oltre i confini”, con l’obiettivo di celebrare lo spazio linguistico, culturale e sociale dell’italiano, immaginando una nuova comunità di persone nel mondo legate dalla passione per la nostra lingua e, attraverso di essa, dalla vicinanza al nostro Paese.