Giornata internazionale bambine e ragazze, Valditara: non perdete mai la fiducia in voi stesse! Unicef: i loro diritti continuano a essere violati

“Garantire una vera parità di diritti è fondamentale non solo per costruire una società più giusta ma anche più moderna grazie allo straordinario contributo delle donne nei diversi campi della vita sociale ed economica. Alle future donne il mio augurio che non perdano mai la fiducia in loro stesse”. Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze.

Il titolare del dicastero bianco ha tenuto anche a dire che “siamo impegnati a partire dalla scuola a promuovere la cultura del rispetto, a combattere le discriminazioni e a valorizzare i talenti di bambine e ragazze”.

Nel rimarcare l’importante della Giornata a difesa dei diritti delle bambine e ragazza, l’Unicef ha ricordato che, a livello globale, 1 ragazza su 5 si sposa durante l’infanzia; 122 milioni di ragazze non frequentano la scuola; quasi 4 ragazze adolescenti e giovani donne su 10 non completano la scuola secondaria superiore; quasi 1 ragazza su 4 di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ha avuto una relazione ha subito violenza da parte del partner; più di un terzo delle ragazze e dei ragazzi adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ritiene che un marito sia giustificato a picchiare la moglie in determinate circostanze.

Secondo Nicola Graziano, presidente Unicef Italia, “nonostante i progressi compiuti negli ultimi trent’anni nella vita delle bambine e delle adolescenti, i loro diritti continuano a essere violati in molte parti del mondo. Celebrata ogni anno l’11 ottobre, la Giornata è un momento fondamentale a livello globale per celebrare le bambine di tutto il mondo, amplificare le loro voci, le loro azioni e la loro leadership”.

In tutto il mondo, fa sapere l’Unicef, collabora con gruppi e associazioni guidate da ragazze per lavorare verso un mondo in cui le loro voci non solo siano ascoltate, ma anche seguite da azioni concrete nella definizione delle politiche, nella programmazione e nella risposta umanitaria. Quando le bambine sono incluse, tutti ne traggono beneficio.

Secondo il presidente Unicef, comunque “il cambiamento è possibile: sostenere e valorizzare le ragazze è una delle scelte più lungimiranti che possiamo fare, poiché porta grandi benefici a loro e alle comunità in cui vivono”.