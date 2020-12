Giornata internazionale delle persone disabili, l’invito della Ministra alle scuole

Il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 per di sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendone i diritti ed il benessere.

Con nota 24791 del 30 novembre 2020 il MI sottolinea l’importanza di celebrare insieme questa Giornata – studenti, docenti, famiglie, associazioni – “affinché possa divenire un evento di sensibilizzazione nazionale in grado di porre in maniera ancora più evidente, per un giorno, i diritti delle persone con disabilità al centro dell’agenda istituzionale e politica del nostro Paese“.

“Impegnandoci affinché – scrive la Ministra Azzolina – la qualità dell’inclusione possa sempre più divenire strumento di misura della civiltà del Paese, invito studentesse e studenti, docenti, dirigenti scolastici e

famiglie a promuovere e realizzare azioni di sensibilizzazione per sostenere e difendere i diritti delle persone con disabilità e promuovere la rimozione di tutte le barriere che ne ostacolano lo sviluppo, affermando il pieno rispetto della dignità umana, sempre e per ciascuna persona”.