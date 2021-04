Giornata mondiale del libro: quali testi leggere con gli studenti? [VIDEO]

La Tecnica della Scuola da diversi mesi ha aperto le porte ad una nuova rubrica: “Leggere lib(e)ri”. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, vi proponiamo la visione di alcuni video con dei suggerimenti di lettura da fare in classe con gli studenti.

L’obiettivo degli appuntamenti con Leggere lib(e)ri è duplice: da un lato condividere, con chi frequenta il nostro sito e i nostri canali social, il piacere di avere letto e amato una storia; dall’altro, proporre ai docenti che lo vorranno, di utilizzare quel libro a corredo del loro insegnamento, per sviluppare un tema, un percorso in modo diverso, a partire da un testo che non si trova normalmente nei manuali di storia della letteratura.

A prendersi cura della rubrica è Gabriele Ferrante – docente nelle scuole secondarie superiori e collaboratore della nostra rivista da oltre vent’anni – che, con cadenza settimanale, presenta un libro all’attenzione dei nostri lettori.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook