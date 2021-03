Giornata Mondiale del Sonno: i risultati del sondaggio [VIDEO]

Venerdì 19 marzo è la Giornata Mondiale del Sonno, una ricorrenza che nasce e ha lo scopo ogni anno di sottolineare l’importanza del sonno e dell’impatto che ha sulla qualità della vita e sullo stato di salute.

La Tecnica della Scuola, in collaborazione con Assirem (Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno), ha ideato un sondaggio per i lettori, raccogliendo le loro risposte per costruire un quadro sulla qualità del sonno nel periodo della pandemia.

L’intervento durante la diretta di Assirem, Non-Stop Live “Dal Sonno, la Vita”

I risultati del sondaggio

In particolare, ciò che emerge dal sondaggio è che il 64,6% degli utenti ha risposto di aver avuto una qualità del sonno peggiorata con l’inizio della pandemia. Allo stesso modo, il 62,6% ha dichiarato di aver sofferto di maggiori risvegli o incubi. Per quanto riguarda l’impiego di farmaci o sostanze, nonostante una regressione della qualità del sonno, il 70,1% ha dichiarato di non averne fatto uso.

Ecco tutti i risultati.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 17/03/2021 all’19/03/2021. Hanno partecipato 147 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.

