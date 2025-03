Giornata Mondiale della Cura: non ci salveranno le armi ma le nostre premure verso gli altri, prof e studenti possono fare molto

Giornata Mondiale della Cura: non ci salveranno le armi ma le nostre...

Sabato 1° marzo cade la IV Giornata Mondiale della Cura, celebrata in Italia in particolare della Rete delle scuole di pace in collaborazione con Equal Care Day. Un giorno dedicato alla riscoperta e alla promozione del valore e del diritto alla cura di noi e degli altri, della città e del pianeta che la Rete Scuole di pace ha interpretato con lo slogan “Non ci salveranno le armi, ma le nostre premure verso gli altri e il pianeta”.

L’iniziativa (anticipata, in alcune scuole chiuse il sabato, a ieri 28 febbraio) è realizzata in 187 città italiane di tutte le regioni e prevede la partecipazione di ameno 10.000 studenti e insegnanti, amministratori locali, autorità civili e religiose, associazioni e cittadini che adoperanoo per sviluppare una mentalità e una cultura, una società, una politica e un’economia della cura.

Oltre 200 le adesioni di scuole, enti locali e associazioni. Oltre 450 le adesioni di insegnanti e cittadini. (qui tutte le adesioni)

In particolare, gli studenti e insegnanti di 152 scuole di 115 città, sono usciti dalle loro aule per andare a conoscere e ringraziare le persone che si prendono cura di noi e degli altri nei loro luoghi di lavoro e volontariato: pronto soccorso, ospedali, case per anziani, centri specializzati di cura, mense, centri Caritas, centri di accoglienza dei migranti, centri antiviolenza e case delle donne ma anche sedi della Rai, Comuni, Province, Tribunali, librerie, canili,…

Alcuni studenti hanno fatto esperienza diretta di cura degli altri o dell’ambiente. Altri ancora hanno costruito la mappa della città della cura andando a scoprire e “illuminare” le persone, le pratiche e i luoghi di cura del territorio che contribuiscono al nostro ben-essere personale e collettivo.

La Giornata della Cura è promossa dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, in collaborazione con Equal Care Day.

La Giornata della Cura è una tappa della “mobilitazione straordinaria” per la pace che ci porterà alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità del 12 ottobre 2025.

“La cura reciproca – dicono i promotori – è il modo più concreto che abbiamo per fronteggiare i problemi, ridurre le violenze e le sofferenze e cambiare le cose, qui e ora, senza aspettare che lo facciano altri, senza aspettare domani. Per questo la dobbiamo riscoprire, studiare e imparare, organizzare e promuovere. Non dimentichiamo che la cura è un “diritto umano” costituzionale e universale, che va rispettato, attuato, organizzato e finanziato”.