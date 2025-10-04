Giornata mondiale dell’insegnante, il convegno Gilda con Salvatore Borsellino, Alex Corlazzoli e tanti altri

Oggi, 4 ottobre, Rimini ospiterà un evento per celebrare la 31ª Giornata Mondiale dell’Insegnante con un convegno dal titolo “Scuola, radice di legalità”. L’appuntamento si svolgerà dalle 15.30 alle 19.30 all’Hotel Aria di viale Dandolo 13 e sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming.

Istituita dall’UNESCO nel 1994, la Giornata Mondiale dell’Insegnante ha l’obiettivo di mobilitare sostegno e riconoscimento per la professione docente, garantendo il diritto universale all’istruzione. L’edizione di quest’anno si concentrerà sul rapporto tra scuola e legalità, ponendo l’accento sul ruolo delle istituzioni educative nella crescita civica e nella difesa della democrazia.

Dopo l’introduzione di Vito Carlo Castellana (coordinatore nazionale Gilda degli Insegnanti), interverranno, tra gli altri, Salvatore Borsellino, fondatore del movimento Agende Rosse e fratello del magistrato Paolo, Paolo Di Giannantonio, giornalista e conduttore televisivo, Alex Corlazzoli, scrittore e giornalista de Il Fatto Quotidiano, e Giuseppe Carboni, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. A moderare sarà Gianluigi Dotti.

Il convegno, promosso dalla Gilda degli Insegnanti, metterà al centro il valore della scuola come radice di legalità e come spazio privilegiato per educare le nuove generazioni al rispetto delle regole e della memoria collettiva.

La diretta sarà disponibile sul canale YouTube e sulla pagina Facebook ufficiale @FederazioneGildaUnams.