Giovani dediti all’alcol, Bianchi: col Covid consumo in aumento soprattutto tra le ragazze, la scuola da sola non ce la fa

Giovani dediti all’alcol, Bianchi: col Covid consumo in aumento soprattutto tra le...

La sedentarietà derivante dalla pandemia ha incrementato gli episodi di devianza tra i giovani. Anche rispetto al consumo di alcol. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la Conferenza nazionale alcol del 15 marzo promossa dal ministero della Salute: “sentiamo tutti l’estrema gravità di una situazione che negli ultimi anni è degradata molto: c’è un malessere generale dei nostri ragazzi che si esprime in varie forme, tra cui l’aumento del consumo di alcol fuori dei pasti”.

I cocktail nei momenti di euforia

Bianchi ha ricordato che l’assunzione di alcol risulta non di rado nascosta “in cocktail o legata a momenti di euforia” e che “il consumo di alcol è aumentato soprattutto tra le ragazze“.

Secondo il ministro tutto questo è “un segno di pericolosità sociale di cui tutti dobbiamo farci carico e la scuola lo sta facendo”.

Il numero uno del dicastero dell’Istruzione ha detto che lo stesso Ministero ha “avviato un contrasto forte alla diffusione dell’alcol, con 5mila insegnanti coinvolti, ma è fondamentale la collaborazione di tutti”.

Serve l’apporto di famiglie e comunità locali

Il riferimento del ministro Bianchi è soprattutto ai genitori e alle istituzioni locali, non sempre attenti a queste dinamiche.

Il problema riguarda, però non solo l’alcol, ma l’intero comportamento alimentare: Bianchi ha ricordato che i disturbi relativi alla cattiva alimentazione “sono aumentati moltissimi in questi due anni: sono tutti segnali che vanno colti, segnali di disagio che non sono solo dei ragazzi e che riportano al centro il ruolo delle famiglie, delle comunità locali e della scuola”.