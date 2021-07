Giovanni Cupidi, nominato Vice Presidente Area Sud della First

Il Direttivo della First all’unanimità ha nominato il dott. Giovanni Cupidi, Vice Presidente Area Sud della First.

E’ stata una scelta fortemente voluta e consapevole da parte di tutto il direttivo ed è stato naturale nominare Giovanni Cupidi, per ciò che egli rappresenta per la FIRST sin dal primo momento della sua costituzione; per la sua storia e per quello che egli rappresenta per le persone con disabilità, per il coraggio con cui ha affrontato ed affronta ogni giorno le tante lotte e rivendicazioni per l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità, soprattutto per il diritto fondamentale all’autodeterminazione e indipendenza e il diritto al lavoro.

Il direttivo ringrazia vivamente Giovanni Cupidi per avere accettato questa carica importante e siamo sicuri che egli la saprà svolgere con passione, in modo adeguato, competente e professionale.

FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con disabilità