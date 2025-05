Giro D’Italia, docente investita da gruppo di ciclisti: portata in ospedale, c’è chi l’ha accusata. Lei minaccia azioni legali

Brutto incidente in una tappa del Giro D’Italia: come riporta il giornale locale BiNews, una docente della provincia di Avellino che stava assistendo al passaggio dei ciclisti è stata investita da uno di loro e poi da altri, che l’hanno colpita in pieno facendola cadere a terra.

L’incidente

Subito dopo, c’era da aspettarselo, dopo l’impatto altri partecipanti al Giro sono caduti a ruota vicino la docente, non riuscendo a cambiare traiettoria. Insomma, una vera e propria baraonda. Tutto è avvenuto lo scorso 15 maggio. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di decine di spettatori e immortalato da diverse telecamere e smartphone.

La povera docente è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto cure per diversi traumi riportati nell’incidente. Fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse critiche, ma la donna è rimasta ricoverata per alcuni giorni prima di essere dimessa. La docente avrebbe una contusione alla spalla.

La donna avrebbe nominato un legale per far valere i propri diritti perché a suo dire non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, né scuse da parte degli organizzatori. C’è anche chi, sui social, ha criticato l’insegnante: “Lei signora, non doveva spingersi a ridosso delle bici”, questo uno dei commenti.