Gita di quinto anno, prof fa discorso in aereo: “Siamo fiere di voi, pronte a guidarvi verso mete splendide”, il video

In questi giorni si stanno svolgendo le varie gite scolastiche, alcune delle quali sono quelle di quinto anno delle superiori, sicuramente alcune delle più emozionanti. Si tratta di momenti indimenticabili per docenti e studenti, momenti che rappresentano soprattutto per questi ultimi dei veri e propri riti di passaggio.

Un video su TikTok relativo ad una gita è diventato virale, arrivando a mezzo milione di visualizzazioni. Le immagini ritraggono una docente che fa un discorso a bordo dell’aereo con l’altoparlante, come fosse una hostess. Il discorso è molto commovente.

Il discorso commovente

Ecco cosa ha detto la docente alla sua classe, in procinto di ritornare a casa dopo la gita: “Ragazzi, alzatevi in piedi, abbiamo un messaggio per voi. Cari ragazzi, mentre il nostro volo ci riporta a casa, vogliamo condividere con voi un pensiero speciale. Questo viaggio ha rappresentato il culmine di un percorso quinquennale straordinario, un’avventura fatta di emozioni, crescita e momenti di condivisione”, ha esordito.

“Siete stati protagonisti di questa storia unica, e noi come vostre docenti non potremmo essere più fiere di voi. Ora davanti a voi si apre l’ultima grande tappa: l’Esame di Stato. Un traguardo importante che sarà il ponte verso il vostro futuro. Come un aereo si eleva per raggiungere la sua destinazione così noi saremo accanto a voi, pronti a guidarvi con orgoglio verso mete splendide e nuove conquiste. Vi vogliamo bene e siamo grati di aver condiviso questo cammino insieme a voi. Siete speciali, gioielli”, ha concluso.

Le reazioni

Il video, pubblicato da una passeggera, riporta la descrizione: “Quando un volo ti emoziona , la professoressa era emozionatissima ho visto che tentennava parlava con il personale di volo e quasi piangeva, ho capito che stava per accadere qualcosa di emozionante ed ho iniziato a riprendere. Mille di questi docenti”.

Ecco alcuni commenti:

“Queste professoresse sono la speranza di una scuola migliore”.

“Più prof così all’interno delle scuole che stimano i nostri giovani”.

“I docenti che da mamma vorrei per i miei figli”.

“I professori che salvano la scuola italiana”.

“Più docenti così! Amate il vostro lavoro che non è altro che una missione per un mondo migliore!”.