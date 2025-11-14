Gite scolastiche: come dare respiro alla didattica con esperienze uniche? Il catalogo 2025/2026 di Etna Today

All’inizio dell’anno scolastico, tra programmazioni e scadenze, c’è un aspetto che i docenti non possono trascurare: la pianificazione delle gite. Rimandare significa spesso ritrovarsi con calendari pieni, posti esauriti e opportunità perse. Iniziare a pensarci subito, invece, permette di dare respiro alla didattica e trasformare un semplice spostamento in un’occasione di apprendimento autentico.

Esperienze come la visita a un museo naturalistico, un apiario o un planetario non sono solo uscite fuori porta, ma momenti che lasciano il segno. Portare gli studenti a contatto con il vulcano, le farfalle o le api significa avvicinarli alla natura e alla scienza con meraviglia e curiosità, instillando in loro un amore che nessun libro di testo da solo potrebbe accendere.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche di Etna Today per l’anno scolastico 2025/2026

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO