Gite scolastiche, come evitare che siano un peso in più per i docenti? La visita al più grande Planetario fisso della Sicilia 

Tra assemblee, verifiche, PEI, autorizzazioni e classi sempre più difficili da coinvolgere, le gite rischiano di diventare solo un peso in più. E se invece potessero essere un’occasione rara per far “respirare” la scuola in modo diverso? Immaginate uno spazio in cui le vostre lezioni di scienze, italiano e educazione civica si intrecciano senza forzature: il cielo che si apre sopra gli studenti e, al centro, lo spettacolo del Piccolo Principe, capace di parlare di pianeti e stelle ma anche di responsabilità, relazioni e sguardi sul mondo.

Un’esperienza che alleggerisce il lavoro del docente e restituisce agli alunni quella meraviglia che in classe è sempre più difficile da trovare.

Perché scegliere il Planetario per una gita scolastica?

L’astronomia affascina da sempre l’umanità: è la scienza che ci permette di esplorare l’infinito e comprendere il nostro posto nel cosmo. Ma non solo: è una disciplina che coinvolge molteplici materie, dalla matematica alla fisica, dalla storia alla mitologia, fino all’arte e alla filosofia. Una visita al Planetario non è solo una lezione di scienze, ma un’esperienza multidisciplinare che stimola la curiosità e il pensiero critico degli studenti.

Un’esperienza coinvolgente e moderna

Grazie al nuovo sistema di proiezione full-dome, gli studenti potranno osservare da vicino i pianeti, le costellazioni, le galassie e persino i buchi neri, immergendosi completamente in scenari spettacolari. Gli effetti a 360 gradi permettono di simulare viaggi spaziali realistici, rendendo l’apprendimento un’esperienza emozionante e memorabile.

Risolviamo un problema: organizzare una gita senza stress

Sappiamo che organizzare una gita scolastica può essere complicato: burocrazia, sicurezza, trasporti, tempistiche. Al Planetario di Zafferana Etnea le visite sono organizzate in modo da adattarsi alle esigenze delle scuole, con percorsi didattici personalizzabili in base all’età degli studenti.

Il planetario di Zafferana Etnea

Il più grande Planetario fisso della Sicilia offre un’immersione nello spazio da quest’anno con il nuovo sistema di proiezione 4K a 360°.

Si tratta di una struttura semisferica capace di far osservare la volta celeste in tutti i suoi particolari. I Misteri dell’Universo, i Moti della Terra, le stagioni, la Luna, il Sistema Solare, le Costellazioni saranno tutti raccontati attraverso filmati spettacolari: un’esperienza indimenticabile per gli utenti di ogni età. A scelta è disponibile vedere lo spettacolo il “Piccolo Principe” con film in full-dome e interpretazione del celebre libro di Antoine de Saint-Exupèry.

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’edutaimment e della didattica esperienziale, abbiamo il piacere di presentarvi l’offerta formativa per l’anno scolastico in corso. Il nostro obiettivo è trasformare l’uscita didattica in un’estensione naturale dell’aula, unendo rigore scientifico e coinvolgimento emotivo.

I nostri percorsi, progettati per ogni ordine e grado, sono pensati per coniugare apprendimento, divertimento e massima sicurezza, garantendo al contempo una totale facilità organizzativa per la scuola.

​Perché scegliere i nostri progetti?

Professionalità e solidità Didattica: Progetti formativi originali e collaudati, sempre in linea con la programmazione ministeriale e sviluppati in costante collaborazione con il corpo docente.

​Metodologia: visite guidate, workshop e laboratori creativi basati sulla didattica esperienziale.

Novità 2026 : Quest’anno potrete scoprire la nuova sala immersiva multisensoriale al Museo dell’Etna, l’alveare gigante presso l’Apiario dell’Etna e il sistema di proiezione 4K a 360° al Planetario.

: Quest’anno potrete scoprire la nuova sala immersiva multisensoriale al Museo dell’Etna, l’alveare gigante presso l’Apiario dell’Etna e il Supporto ai Docenti: Per ogni prenotazione, forniremo un Kit Tematico esclusivo con schede didattiche, approfondimenti e questionari di valutazione pre e post visita, per valorizzare il lavoro svolto in classe.

Siamo consapevoli delle complessità burocratiche, per questo:

Siamo regolarmente iscritti al MePA.

Disponiamo di convenzioni con ditte di bus per agevolare gli spostamenti.

​Offriamo massima flessibilità per adattare i percorsi a specifiche esigenze o progetti d’istituto.

