Gite scolastiche, come imparare fuori dalle quattro mura della scuola? La visita al più grande Planetario fisso della Sicilia 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti si trovano immersi in un vortice di impegni: programmazioni da stendere, riunioni, scadenze da rispettare, moduli da compilare. Eppure, tra tutte queste incombenze, ce n’è una che rischia di passare in secondo piano e che invece dovrebbe essere affrontata subito: l’organizzazione delle gite scolastiche.

Le uscite didattiche non sono semplici “giornate fuori dalla scuola”, ma occasioni preziose per dare respiro alla didattica, offrire esperienze dirette e permettere agli studenti di imparare attraverso l’incontro con luoghi, persone e contesti che non potrebbero vivere tra i banchi.

Il problema? Se si rimanda troppo, si finisce col dover fare tutto di fretta: prenotazioni, autorizzazioni, orari e mezzi di trasporto diventano incastri impossibili. E così, ciò che dovrebbe essere un momento di arricchimento rischia di trasformarsi in una fonte di stress e compromessi.

Una gita al Planetario può essere molto più di una semplice “lezione fuori sede”: può diventare il punto di partenza per discutere con la classe di scienza e letteratura, filosofia e mitologia, matematica e arte. Perché l’astronomia – da sempre fonte di meraviglia per l’essere umano – è una porta spalancata sull’infinito, ma anche sulla nostra voglia di capire, conoscere, raccontare.

Perché scegliere il Planetario per una gita scolastica?

L’astronomia affascina da sempre l’umanità: è la scienza che ci permette di esplorare l’infinito e comprendere il nostro posto nel cosmo. Ma non solo: è una disciplina che coinvolge molteplici materie, dalla matematica alla fisica, dalla storia alla mitologia, fino all’arte e alla filosofia. Una visita al Planetario non è solo una lezione di scienze, ma un’esperienza multidisciplinare che stimola la curiosità e il pensiero critico degli studenti.

Un’esperienza coinvolgente e moderna

Grazie al nuovo sistema di proiezione full-dome, gli studenti potranno osservare da vicino i pianeti, le costellazioni, le galassie e persino i buchi neri, immergendosi completamente in scenari spettacolari. Gli effetti a 360 gradi permettono di simulare viaggi spaziali realistici, rendendo l’apprendimento un’esperienza emozionante e memorabile.

Risolviamo un problema: organizzare una gita senza stress

Sappiamo che organizzare una gita scolastica può essere complicato: burocrazia, sicurezza, trasporti, tempistiche. Al Planetario di Zafferana Etnea le visite sono organizzate in modo da adattarsi alle esigenze delle scuole, con percorsi didattici personalizzabili in base all’età degli studenti.

Il planetario di Zafferana Etnea

Il più grande Planetario fisso della Sicilia offre un’immersione nello spazio con il moderno sistema digitale full-dome in 4K.

Si tratta di una struttura semisferica capace di far osservare la volta celeste in tutti i suoi particolari. I Misteri dell’Universo, i Moti della Terra, le stagioni, la Luna, il Sistema Solare, le Costellazioni saranno tutti raccontati attraverso filmati spettacolari: un’esperienza indimenticabile per gli utenti di ogni età. A scelta è disponibile vedere lo spettacolo il “Piccolo Principe” con film in full-dome e interpretazione del celebre libro di Antoine de Saint-Exupèry.

Tra il Museo dell’Etna, la Casa delle Farfalle, l’Apiario e il Planetario, gli studenti avranno l’opportunità di imparare divertendosi in un contesto affascinante e unico. Pianifica un’escursione scolastica all’insegna della conoscenza e dell’avventura!

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

Ogni attività è progettata per coinvolgere i partecipanti in modo dinamico, combinando apprendimento e divertimento. Le visite sono curate nei dettagli per garantire un’esperienza formativa ricca e interattiva, pensata su misura per gruppi scolastici di tutte le età.

Se desideri organizzare un’escursione educativa con i tuoi studenti, Etna Today rappresenta una scelta perfetta, dove la meraviglia del vulcano incontra il sapere scientifico e naturalistico.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

